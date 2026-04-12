PRVI rezultati izbora u Mađarskoj su upravo objavljeni.

FOTO: Tanjug/AP/Denes Erdos

Rezultati nakon 81,49 % prebrojanih glasova Na osnovu 81,49% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 137 mandata (43 sa lista, 94 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 55 mandata (43 sa lista, 12 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske. Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata. Printskrin Rezultati nakon 72,44 prebrojanih glasova Na osnovu 72,44% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 mandata (43 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 54 mandata (43 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske. Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata. Podsećanja radi, u parlament se bira ukupno 199 poslanika. Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu Rezultati nakon 60,24 prebrojanih glasova Na osnovu 60,24% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske. Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata. Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu Rezultati nakon 53,45 prebrojanih glasova Na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske. Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata. Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu Rezultati nakon 45,71 prebrojanih glasova Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu Rezultati nakon 37,04 prebrojanih glasova Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu Rezultati izbora na 29,21% obrađenih glasova Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije ažurirani su podaci, na osnovu kojih Tisa vodi na nacionalnoj listi sa 21,54 odsto glasova, Fides je drugi, dok je Mi Hazank na trećem mestu, ali je i dalje u konkurenciji. Prema delimičnim rezultatima, Tisa ima 49,43 odsto, Fides 41,99 odsto, a Mi Hazank 6,10 odsto. Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 1,15 odsto.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Rezultati na osnovu 14,72 odsto:

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Rezulati na osnovu 6,52 odsto:

Foto printskrin vtr.valasztas.hu

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije objavljeni su prvi brojevi, na osnovu kojih Fides-KDNP vodi na nacionalnoj listi sa 1,37 odsto glasova, Tisa stranka je druga, dok je Mi Hazank na trećem mestu, i dalje u konkurenciji.

Prema prvim delimičnim rezultatima, Fides ima 53,18 odsto, Tisa 38,68 odsto, a Mi Hazank 6,11 odsto.

Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 0,74 odsto.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu