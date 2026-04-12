RAZRAĐENA ŠEMA: Evo kako su u zemlji iz susedstva prevaranti prolazili tehnički pregled

"IMATE li nekoga na tehničkom pregledu?" često je pitanje koje se moglo čuti u raznim kompanijama u Hrvatskoj.

Starija vozila sa nekim manjim tehničkim problemom nisu mogla da prođu tehnički pregled, ali ako ste imali "svog čoveka" na nekoj od stanica za tehnički pregled, situacija je bila mnogo lakša.

Određena suma novca se stavljala u saobraćajnu dozvolu i zaposleni bi "pustio" automobil da prođe tehnički pregled.

Međutim, pošto su sve stanice za tehnički pregled i svi zaposleni pod stalnim video nadzorom, takve "usluge" više nisu moguće. Zaposleni su mnogo stroži, nema više prostora za manevar, ali čak i u takvim okolnostima vozači se snalaze, piše tportal.

Tako je Danijal Bageri, inspektor u nemačkom TUV Nord-u, na TikTok-u objasnio kako vozači varaju tokom tehničkih pregleda, a neke od ideja su zaista genijalne.

- Vlasnici neispravnih vozila prekrivaju upaljenu lampicu za kvar motora ili nekog drugog sistema crnom izolacionom trakom. Neki su čak i prefarbali instrument tablu markerom. Vozači misle da nas mogu prevariti, ali povezivanje dijagnostičkog uređaja sa vozilom otkriva sve - rekao je Bageri, piše BizPortal.

