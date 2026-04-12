RAZRAĐENA ŠEMA: Evo kako su u zemlji iz susedstva prevaranti prolazili tehnički pregled
"IMATE li nekoga na tehničkom pregledu?" često je pitanje koje se moglo čuti u raznim kompanijama u Hrvatskoj.
Starija vozila sa nekim manjim tehničkim problemom nisu mogla da prođu tehnički pregled, ali ako ste imali "svog čoveka" na nekoj od stanica za tehnički pregled, situacija je bila mnogo lakša.
Određena suma novca se stavljala u saobraćajnu dozvolu i zaposleni bi "pustio" automobil da prođe tehnički pregled.
Međutim, pošto su sve stanice za tehnički pregled i svi zaposleni pod stalnim video nadzorom, takve "usluge" više nisu moguće. Zaposleni su mnogo stroži, nema više prostora za manevar, ali čak i u takvim okolnostima vozači se snalaze, piše tportal.
Tako je Danijal Bageri, inspektor u nemačkom TUV Nord-u, na TikTok-u objasnio kako vozači varaju tokom tehničkih pregleda, a neke od ideja su zaista genijalne.
- Vlasnici neispravnih vozila prekrivaju upaljenu lampicu za kvar motora ili nekog drugog sistema crnom izolacionom trakom. Neki su čak i prefarbali instrument tablu markerom. Vozači misle da nas mogu prevariti, ali povezivanje dijagnostičkog uređaja sa vozilom otkriva sve - rekao je Bageri, piše BizPortal.
(BizPortal)
Preporučujemo
"SITNA NEKULTURA": Top 10 loših navika vozača koje policija gotovo nikada ne kažnjava
12. 04. 2026. u 23:45
GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE ENI: Suspendujte EU zabrane na uvoz ruskog gasa
12. 04. 2026. u 22:22
NEREALNE CIFRE: Gastarbajteri otkrili koliko troše na hranu u Nemačkoj
12. 04. 2026. u 22:04
REKLI STOP: Evo kako je jedna zemlja rešila problem lažne kilometraže kod polovnjaka
12. 04. 2026. u 21:53
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)