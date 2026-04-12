POLJOPRIVREDNICI, PAŽNJA: Možete dobiti i do 2 miliona dinara od države - rok uskoro ističe
KONKURS za sufinansiranje nabavke mašina za organsku proizvodnju biće otvoren do 17. aprila.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2026. za koji je predviđeno ukupno 14 miliona dinara, otvoren je do 17. aprila.
Ovaj konkurs raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju unapređenja organske proizvodnje u Vojvodini.
Kako je objavljeno u konkursu minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000 dinara, a maksimalni dva miliona dinara.
Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, kao i verske zajednice, crkve i manastiri.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)