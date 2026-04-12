GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE ENI: Suspendujte EU zabrane na uvoz ruskog gasa
KLAUDIO Deskalci, generalni direktor naftne i gasne kompanije Eni, smatra da bi EU trebalo da suspenduje zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG), koja bi trebalo da stupi na snagu 2027. godine.
U januaru je Savet EU odobrio uredbu kojom se postepeno ukida uvoz ruskog TPG-a i gasa iz cevovoda. Zabrana uvoza TPG-a po kratkoročnim ugovorima stupiće na snagu 25. aprila 2026. godine, a za dugoročne ugovore 1. januara 2027. godine. Zabrana gasa iz cevovoda stupiće na snagu 17. juna 2026. godine za kratkoročne ugovore, a za dugoročne ugovore 1. novembra 2027. godine. Prema proračunima RIA Novosti, potpuna zabrana ruskog gasa rezultirala bi gubitkom više od 17% uvoza EU.
-Verujem da je neophodno suspendovati zabranu, koja će stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, na isporuku 20 milijardi kubnih metara gasa iz Rusije u Evropu, rekao je Deskalci, prema pisanju lista Sole 24 Ore.
Prema njegovim rečima, pitanje gasa treba ponovo razmotriti.
„U suprotnom, ko će proizvoditi ovih dodatnih 20 milijardi? Gas obezbeđuje fleksibilnost energetskog sistema za sve elektrane. To nije slučaj sa obnovljivim izvorima energije, koji se ne mogu isključiti, i sa nuklearnom energijom, koju nemamo, ali bi ionako imala mnogo duži period zatvaranja. Zato nam je potreban gas“, dodao je.
SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uz izveštaje o šteti i civilnim žrtvama. Iran izvodi odmazdne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
Eskalacija sukoba je praktično zaustavila plovidbu kroz Ormuski moreuz. Ovo je ključna ruta snabdevanja naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, što čini približno 20% globalnih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa. Kao rezultat toga, cene goriva rastu u većini zemalja.
(ria.ru)
