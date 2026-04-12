NETANJAHU NASTAVLJA RAT: Ima još toga da se uradi

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se akcije protiv proiranske grupe Hezbolah na jugu Libana nastavljaju, i da povodom toga ima još mnogo toga da se uradi.

Netanjahu je, nakon posete teritoriji pod kontrolom Izraela na jugu Libana, koja predstavlja tampon zonu, rekao da se rat nastavlja, prenosi Tajms of Izrael.

-Još ima mnogo toga da se uradi, i mi to radimo. Zahvaljujući ovoj bezbednosnoj zoni, sprečili smo pretnju invazije iz Libana, naglasio je Netanjahu.

On je kazao da je zahvaljujući akcijama Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u Libanu smanjena opasnost od napada tenkovima i raketama na Izrael.

-Smanjujemo opasnost od protivtenkovske vatre i bavimo se i raketama, ali još ima posla, kazao je Netanjahu.

(sputnikportal.rs)

