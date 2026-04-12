Svet

NETANJAHU NASTAVLJA RAT: Ima još toga da se uradi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 23:18

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se akcije protiv proiranske grupe Hezbolah na jugu Libana nastavljaju, i da povodom toga ima još mnogo toga da se uradi.

НЕТАНЈАХУ НАСТАВЉА РАТ: Има још тога да се уради

AP Photo/Hussein Malla

Netanjahu je, nakon posete teritoriji pod kontrolom Izraela na jugu Libana, koja predstavlja tampon zonu, rekao da se rat nastavlja, prenosi Tajms of Izrael.

-Još ima mnogo toga da se uradi, i mi to radimo. Zahvaljujući ovoj bezbednosnoj zoni, sprečili smo pretnju invazije iz Libana, naglasio je Netanjahu.

On je kazao da je zahvaljujući akcijama Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u Libanu smanjena opasnost od napada tenkovima i raketama na Izrael.

-Smanjujemo opasnost od protivtenkovske vatre i bavimo se i raketama, ali još ima posla, kazao je Netanjahu.

(sputnikportal.rs)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

