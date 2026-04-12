POČELI NEMIRI, VOJSKA NA ULICAMA! Evropa na ivici krize goriva: Cene na pumpama probile psihološku granicu
EVROPSKA unija suočava se sa ozbiljnom gorivnom krizom izazvanom poremećajima u globalnom snabdevanju nakon sukoba na Bliskom istoku.
Rast cena dizela već je izazvao proteste, prve nestašice i upozorenja na šire ekonomske posledice.
ORMUSKI MOREUZ UZROK GLOBALNOG ŠOKA
Kriza je pokrenuta poremećajem u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih ruta za transport energenata u svetu.
Cena nafte je tokom eskalacije premašila 120 dolara po barelu, a iako je nakon primirja između SAD i Irana početkom aprila pala ispod 100 dolara, i dalje je znatno viša nego pre sukoba kada je iznosila oko 70 dolara.
Nestabilnost tržišta dodatno pogoršava neizvesnost oko trajanja primirja i problema u transportu.
DIZEL POSTAO NAJVEĆI PROBLEM
Najveći pritisak u Evropi trenutno dolazi od rasta cena dizela i kerozina.
Cene dizela i avionskog goriva porasle su sa manje od 100 dolara na više od 200 dolara po barelu ekvivalenta, pokazuju podaci sa tržišta.
U više zemalja EU dizel je već skuplji od benzina, što dodatno opterećuje privredu i građane.
STRUKTURNI PROBLEM EVROPSKOG TRŽIŠTA
Evropa se suočava sa dugoročnim disbalansom između proizvodnje i potrošnje goriva.
Rafinerije proizvode više benzina nego što tržište traži, dok je dizel u deficitu.
Zbog toga EU mora da uvozi značajne količine dizela i avionskog goriva, što je čini posebno ranjivom u kriznim situacijama.
CENE NA PUMPAMA PROBILE PSIHOLOŠKU GRANICU
Cene dizela na pumpama u više zemalja premašile su dva evra po litru, što predstavlja snažan udar na potrošače i privredu, piše RT.
Vlade Italije, Portugala, Španije, Poljske i drugih država već su uvele poreske olakšice i mere kako bi ublažile rast cena.
PROTESTI FARMERA I TRANSPORTA
Najviše su pogođeni sektori koji zavise od dizela, pre svega poljoprivreda i transport.
U Irskoj su izbili masovni protesti farmera i vozača kamiona, koji su blokirali puteve i poremetili lance snabdevanja.
Na pojedinim benzinskim pumpama formirani su redovi, a zabeleženi su i slučajevi nestašica zbog panične kupovine.
Vlada je bila primorana da angažuje vojsku kako bi uklonila blokade.
PRETNjA ZA LETNjU TURISTIČKU SEZONU
Kriza bi mogla ozbiljno da pogodi i avio saobraćaj.
Prema upozorenjima industrije, evropski aerodromi mogli bi se suočiti sa nestašicom avionskog goriva u roku od tri nedelje ako se problemi u transportu nastave.
Najveća evropska avio-kompanija Ryanair već smanjuje broj letova ka popularnim destinacijama, a njen direktor Michael O’Leary upozorava da letnji red letenja možda neće moći da se realizuje u punom kapacitetu.
KRIZA SA MOGUĆIM DUGOROČNIM POSLEDICAMA
Stručnjaci upozoravaju da bi ova kriza mogla imati dalekosežne posledice po ekonomiju, transport i svakodnevni život građana u Evropi.
Ako se poremećaji u snabdevanju nastave, Evropa bi mogla da se suoči sa još većim rastom cena i dubljim energetskim problemima.
(Blic.rs)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšeni državljani Albanije u Srbiji
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
