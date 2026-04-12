REKLI STOP: Evo kako je jedna zemlja rešila problem lažne kilometraže kod polovnjaka

GOTOVO svaki drugi polovni automobil koji stigne iz uvoza ima lažnu kilometražu, a Evropska unija godinama ne uspeva da pronađe način da zaustavi ovu praksu.

Prevare su postale toliko učestale da kupci praktično ne mogu biti sigurni u stanje vozila koje kupuju. Dok Brisel samo predlaže rešenja, Uzbekistan je početkom 2026. godine uveo zakon koji bi mogao da posluži kao primer celom svetu.

Istraživanja iz aprila 2018. godine pokazala su da se, u nedostatku efikasne razmene podataka, prevare samo množe. Čak 50 odsto automobila koji pređu granicu imaju umanjen broj pređenih kilometara na tabli. Iako su evroparlamentarci obećali zaštitu kupaca, do danas nije uspostavljen konkretan sistem za proveru ovih podataka.

Dokazivanje prevare sa kilometražom pred sudom je izuzetno komplikovan i dugotrajan proces. Kupci često odustaju od pravne bitke jer parnice traju i po pet godina. Često se dešava da na kraju dobiju simboličnu odštetu koja ne pokriva ni osnovne troškove advokata.

Sudska praksa je veoma neujednačena i često ostavlja prevarante bez ikakvih posledica. Postoje slučajevi gde je Vrhovni sud oslobodio prodavca odgovornosti jer je automobil promenio više vlasnika pre prodaje. Prodavac se tada jednostavno brani tvrdnjom da on kao posrednik nije mogao da zna pravu istinu o stanju motora. Čak i kada se dokaže da je auto "podmlađen", sudovi teško utvrđuju koliku je štetu kupac zapravo pretrpeo.

Jedan zabeležen slučaj pokazuje da je kupac čekao pet godina na presudu. Na kraju mu je dodeljena odšteta od svega 358 evra za vozilo koje je imalo 30.000 kilometara više od prikazanog.

Dok Evropa još uvek razmišlja o protokolima, u Uzbekistanu je donet zakon koji direktno udara po džepu svakoga ko pokuša da vara. Svaki prodavac koji ne upozori kupca na izmenjenu kilometražu plaća kaznu od oko 600 evra. Iako taj iznos zvuči malo, u ovoj zemlji on vredi skoro dve prosečne plate.

Ovaj model se pokazao kao izuzetno efikasan jer prodavci više ne smeju da rizikuju tako visoku kaznu. Dok u Briselu razmena podataka o servisima i dalje deluje kao daleka budućnost, Uzbekistan je problem rešio jasnom kaznenom politikom. Kupci u ovoj zemlji sada imaju mnogo veću sigurnost prilikom kupovine svog sledećeg vozila.

(Kamatica)