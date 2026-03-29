NOVA ZLATNA KOKA: Ovaj grad u Srbiji postaje idealan za kupovinu nekretnine

SVAKODNEVNE gužve, stajanje u kolonama i nervoza na ulazu u Obrenovac uskoro bi mogli postati prošlost.

Foto: Unsplash

Planirana izgradnja potpuno novog mosta na Kolubari i brze saobraćajnice do Ostružnice obećava da će zauvek rešiti glavno usko grlo pri uključenju na auto-put Miloš Veliki.

Pored neuporedivo bržeg putovanja, ovaj kapitalni projekat doneće i tektonske promene na beogradskom tržištu nekretnina, piše Blic.

Novi most na Kolubari menja saobraćajnu sliku Obrenovca

Dugogodišnji problem saobraćajnih špiceva konačno dobija konkretno rešenje. Umesto dosadašnjeg guranja na starom prelazu, Obrenovac dobija moderan most koji će biti izgrađen nizvodno, u samom produžetku Ulice kralja Aleksandra Prvog. Prema zvaničnoj planskoj dokumentaciji, u pitanju je impozantna građevina dužine oko 380 metara, na koju se nadovezuje više od 700 metara pristupnih saobraćajnica. Nova infrastruktura podrazumeva četiri široke saobraćajne trake, prostrane trotoare, biciklističke staze i zaštitni zeleni pojas.

Kako bi se obezbedio besprekoran protok vozila, planirana je i izgradnja čak četiri nova kružna toka na potezu od Zabrana do Mislođina. Ovaj potez će formirati potpuno novi, neuporedivo efikasniji ulaz u grad direktno sa auto-puta. Sa urbanističke tačke gledišta, težište saobraćaja će se postepeno pomerati ka Bariču i Mislođinu, ostavljajući strogi centar Obrenovca znatno rasterećenijim za svakodnevni život građana.

Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac trajno rešava tranzitni haos

Izgradnja novog prelaza preko Kolubare samo je deo šire saobraćajne slagalice. Prava revolucija stiže sa najavljenom brzom saobraćajnicom od Ostružnice do Obrenovca, koja će grad direktno i neprekidno povezati sa obilaznicom oko Beograda i Koridorom X. Novi put biće dug oko 15 kilometara, sa dve fizički potpuno odvojene kolovozne trake, i projektovan za brzine do 100 kilometara na čas.

Ono što će vozače najviše obradovati jeste činjenica da će celokupan tranzitni i teški teretni saobraćaj biti trajno izmešten sa postojećeg puta kroz Umku, deonice koja je decenijama opterećena i ugrožena zloglasnim klizištem Duboko. Rezultat je direktna i munjevita veza sa Novim Beogradom, aerodromom u Surčinu i auto-putevima ka centralnoj Srbiji.

Skok potražnje i cena nekretnina u Obrenovcu

Istorija razvoja Beograda nas uči da se najveće promene nakon ovakvih infrastrukturnih rezova ne dešavaju isključivo na asfaltu, već prvenstveno na tržištu nekretnina. Obrenovac je trenutno jedna od retkih prestoničkih opština sa znatno pristupačnijim cenama kvadrata u poređenju sa centralnim gradskim zonama. Međutim, sa otvaranjem nove trase, eksperti za nekretnine predviđaju neizbežan i oštar skok cena građevinskog zemljišta, naročito u perspektivnim zonama oko novih saobraćajnih čvorišta.

(Blic)