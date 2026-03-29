BAJERN SE BAŠ OBRUKAO: Svetislav Pešić doživeo ubedljiv poraz u prvenstvu Nemačke

KOŠARKAŠI Bajerna obrukali su se u 22. kolu nemačkog prvenstva, pošto su ubedljivo poraženi od Hamburga sa 96:81 (24:22, 24:20, 21:17, 27:22).

Tim iz Minhena je izgubio od jedne od najslabijih ekipa u ligi. Ovakav nastup sigurno ne može da raduje trenera gostiju Svetislava Pešića.

Koliko je evroligaš bio loš na ovoj utakmici najbolje može da se vidi po tome što je u svakoj četvrtini primio preko 20 poena.

Najefikasniji kod pobednika bio je Leondar Torp džunior sa 24 poena, pratio ga je Kenet Ogbe sa 21. Na drugoj strani Andreas Obst je stao na 22, dok je Justinijan Žesup postigao 11.

Ipak, ovaj poraz neće mnogo uticati na Bajern bar kad je tabela u pitanju. Tim iz Minhena je i dalje ubedljivo prvi na tabeli sa učinkom 20-4. Hamburg je na 15. poziciji sa 10-15.

