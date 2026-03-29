UVODI SE NOVO PRAVILO: Od 1. aprila zabrana pušenja na plažama
ITALIJANSKI primorski grad u centralnoj Italiji Pezaro, od aprila će uvesti zabranu pušenja na plažama, a svako ko to prekrši suočava se sa kaznama od 25 do 500 evra.
Nova uredba odnosi se i na elektronske cigarete i primenjivaće se na svim plažama tog grada na Jadranskoj obali.
Pušenje će biti dozvoljeno samo u barovima na plaži, pod uslovom da operateri odrede posebna mesta za pušenje i obezbede dovoljno pepeljara, a novčane kazne će izricati lokalna policija na plaži, dok je obalska straža odgovorna za sprovođenje zakona uz vodu i 200 metara od obale, piše Bild.
Grad Pezaro saopštio je da se ta odluka donosi radi zaštite životne sredine. Opušci cigareta napravljeni su od celuloznog acetata, plastike kojoj je potrebno 10 do 15 godina da se razgradi, a svaki filter teži u proseku 0,3 grama i kada se bace, oslobađaju toksine i mikroplastiku koji zagađuju okean.
Pezaro nije prvi grad u Italiji koji je zabranio pušače na plažama ili javnim trgovima - to su već uradili gradovi Sirolo i San Benedeto del Tronto u istom regionu, dok je u gradu Bibioneu (region Veneto) pušenje zabranjeno duž osam kilometara obale, osim u određenim prostorima za pušenje.
Slični propisi postoje na Sardiniji, u Apuliji i Liguriji. Ipak u Italiji ne postoji nacionalni zakon kojim se zabranjuje pušenje na plažama - postoji zabrana bacanja opušaka cigareta u vodu ili pesak što se kažnjava novčanim kaznama do 300 evra.
(Tanjug)
Preporučujemo
EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija
30. 03. 2026. u 10:00
SKOČILE CENE NAFTE: Dostigle nivo od 115 dolara po barelu
30. 03. 2026. u 07:42
OVAJ OTPAD POSTAJE SVE VREDNIJI: Ostatke iz kuhinje u Austriji smatraju "zlatom"
29. 03. 2026. u 17:28
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
