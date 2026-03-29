IZRAEL ANEKTIRA DEO LIBANA? Netanjahu naredio širenje bezbednosne zone

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je naložio dodatno proširenje bezbednosne zone na jugu Libana, naglasivši da je Izrael stvorio "tri bezbednosne zone duboko na neprijateljskoj teritoriji" u sukobima sa libanskim Hezbolahom, palestinskim Hamasom i Iranom.

Foto profimedia/Tanjug/AP/IDF

Netanjahu je saopštio da je izdao naređenje vojsci da proširi postojeću bezbednosnu tampon-zonu na jugu Libana kako bi se definitivno osujetila pretnja Hezbolaha invazijom i antitenkovska raketna vatra udaljila od izraelske granice, prenosi Tajms of Izrael.

-Upravo sam naložio dalje proširenje postojeće bezbednosne zone. Odlučni smo da suštinski promenimo situaciju na severu, rekao je Netanjahu tokom obilaska glavnog štaba Severne komande izraelske vojske u Safedu.

On je naveo da je odluka doneta radi jačanja bezbednosti duž severne granice Izraela, u jeku tenzija i prekograničnih sukoba koji podstiču strah od šire regionalne eskalacije.

Priznao je da Hezbolah "i dalje ima sposobnost da lansira rakete na Izrael", a da on i komandanti izraelske vojske razgovaraju o uklanjanju i te pretnje.

Posle procene situacije u vojnom štabu sa visokim oficirima izraelske vojske, Netanjahu je rekao i da izraelske akcije stvaraju "vidljive pukotine u terorističkom režimu u Teheranu".

-Iran nije onaj isti Iran. Hezbolah nije isti Hezbolah, a Hamas nije isti Hamas, istakao je, dodavši da su te tri strane "potučeni neprijatelji koji se bore za samu svoju egzistenciju".

-Umesto da oni iznenade nas, mi iznenađujemo njih. Mi smo strana koja deluje, mi smo strana koja napada, mi smo strana koja inicira i mi smo duboko na njihovoj teritoriji, rekao je Netanjahu.

On je naglasio da je Izrael stvorio "tri bezbednosne zone duboko na neprijateljskoj teritoriji".

Istovremeno, vojni izvori iz Libana navode za Al Džaziru da su izraelske snage napredovale u više pravaca ka reci Litani.

Prema istim izvorima, napredovanje je prošireno i na centralni sektor, gde su snage stigle do mesta Rašaf i rasporedile se između naselja Sarbin i Bejt Lif.

S druge strane, Hezbolah je saopštio da je izveo više napada na izraelske snage, uključujući detonaciju eksplozivnih naprava na području Ajnata i gađanje tenkova kao i dodatne udare vođenim raketama i bespilotnim letelicama.

Liban se uključio u širi bliskoistočni sukob napadima Hezbolaha 2. marta na Izrael, koji je naveo da je to odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Izrael je potom rasporedio trupe u Libanu i izveo intenzivne vazdušne udare, dok je Hezbolah nastavio raketne napade.

(Tanjug)

