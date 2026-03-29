ODOBRENO 59 ZAHTEVA ZA STANOVE: Majkama podeljeno oko 1.000.000 evra kao podrška za kupovinu nekretnine
Održana je sednica Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.Tokom sednice je odobreno 59 zahteva u ukupnoj vrednosti od oko milion evra.
Predsednica te Komisije, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, istakla je da se sednice održavaju na mesečnom nivou, što obezbeđuje kontinuiranu podršku porodicama širom Srbije, saopšteno je iz njenog Kabineta.
Ona je podsetila da je u budžetu za 2026. godinu za ove namene opredeljeno 1,1 milijarda dinara, u odnosu na 750 miliona dinara u prethodnoj godini, što predstavlja povećanje od oko 45 odsto.
Kako se navodi, za ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja do 20 odsto od ukupne vrednosti nekretnine (u maksimalnom iznosu do 20.000 evra), mogu da apliciraju majke koje po prvi put stiču nekretninu na svoje ime.
U momentu podnošenja zahteva dete ne sme da bude starije od godinu dana, a primanja supružnika ne smeju da prelaze dve prosečne plate na republičkom nivou.
Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
Od 2022. godine, kada je doneta Uredba, do danas je isplaćeno blizu 23 miliona evra za više od 1.400 porodica, koje su zahvaljujući ovoj meri obezbedile krov nad glavom, navodi se u saopštenju.
(24sedam)
Komentari (0)