VELIKI NEMAČKI TEST IZNENADIO: U Srbiji se pravi najbolja guma za kišu
KOJE su gume najbolje za letnju sezonu 2026? Odgovor daje test Nemačkog automobilskog kluba ADAC, na kom se našlo 16 pneumatika dimenzija 225/50 R17. U rezultatima se krije i jedno iznenađenje.
Automoto Revija objavila je detaljnu analizu rezultata koje je ADAC postigao, i naveli da su, u slučaju aktuelnog testa letnjih guma, inženjeri bili prilično zapanjeni jednom činjenicom.
Linglong Sport Master se tako dobro pokazao u vlažnim uslovima da je u kategoriji "sigurnost na mokrom" postigao ocenu od 1,5, odnosno "vrlo dobro".
Kineski pneumatik, koji se proizvodi u Srbiji, ranije se nije posebno isticao. U pitanju je relativno jeftina guma iz budžetskog segmenta, koja očigledno funkcioniše pouzdano i precizno, nadmašujući etablirane brendove u akvaplaningu. Čini se, međutim, da je Linglong optimizovan isključivo za mokre uslove.
Njegove performanse na suvim putevima su očigledno zanemarene: kada se zagreje, sporo reaguje na poteze upravljača, što otežava postizanje ispravnog ugla upravljanja, prenosi Automoto Revija, dodajući da su gume sklone i veoma brzom preupravljanju prilikom skretanja. Ako neiskusne vozače iznenadi zanošenje zadnjeg dela, stvari mogu postati opasne.
Štaviše, Linglong Sport Master se loše ponaša u pogledu uticaja na životnu sredinu. U poređenju s tim, izuzetno se brzo troši i sve to rezultira nižom ocenom, što je na kraju stavlja na dno tabele. Ocena 4,2 - ne preporučuje se.
Ključni zaključak je da vrhunske karakteristike u jednoj oblasti nisu dovoljne da bi proizvod u načelu bio dobar. Pneumatik mora dobro da se ponaša u svim uslovima i da pokazuje najuravnoteženije moguće karakteristike.
Samo tri od 16 testiranih pneumatika se zaista ističu u tome, kao što pokazuje tabela sa rezultatima. Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C3) i Goodyear EfficiencyGrip Performance 2 su ocenjene "dobro" i preporučene od strane ADAC stručnjaka.
Koliko dugo traju gume?
Sledeća grafika prikazuje očekivani vek trajanja svih testiranih guma. Podaci o habanju zasnovani su na testu vožnje u koloni vozova koji je obuhvatio približno 15.000 kilometara, a rezultati se koriste za predviđanje odgovarajuće ukupne kilometraže.
Goodyear EfficientGrip 57.800 km
Michelin Primacy 5 56.000 km
Bridgestone Turanza 6 55.600 km
Pirelli Cinturato (C3) 48.600 km
BFGoodrich Advantage 46.700 km
Hankook Ventus Prime4 44.700 km
Continental PremiumContact 7 44.700 km
Kumho Ecsta HS52 43.200 km
Greentrac Quest-X 38.200 km
Falken Ziex ZE320 37.500 km
Maxxis Premitra HP6 37.200 km
Firestone Roadhawk 2 36.700 km
Lassa Revola 36.100 km
Vredestein Ultrac+ 30.600 km
Leao Nova-Force Acro 27.700 km
Linglong Sport Master 26.100 km
Kočioni put na mokrom pri 80 km/h
Jedna od najvažnijih karakteristika pneumatika, bez obzira da li je u pitanju letnji, zimski ili za sva godišnja doba, jeste njegova moć zaustavljanja. Kod letnjih pneumatika, razlike u kočionom putu najviše dolaze do izražaja na mokroj podlozi, što nedvosmisleno pokazuje i tabela ispod.
Continental PremiumContact 7 30,1 m
Linglong Sport Master 30,1 m
Kumho Ecsta HS52 31,1 m
Goodyear EfficientGrip 31,3 m
Pirelli Cinturato (C3) 31,8 m
Michelin Primacy 5 32,7 m
Lassa Revola 32,9 m
Leao Nova-Force Acro 33,0 m
Maxxis Premitra HP6 33,4 m
Bridgestone Turanza 6 33,8 m
Vredestein Ultrac+ 33,9 m
Falken Ziex ZE320 34,3 m
BFGoodrich Advantage 34,5 m
Hankook Ventus Prime4 34,5 m
Firestone Roadhawk 2 34,9 m
Greentrac Quest-X 37,9 m
