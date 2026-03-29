OVAJ OTPAD POSTAJE SVE VREDNIJI: Ostatke iz kuhinje u Austriji smatraju "zlatom"
U AUSTRIJI su uvedeni automati za prikupljanje koriščenog ulja koje se potom reciklira, dok građani dobijaju vaučere za kupovinu u supermarketima.
Kupci u Austriji mogu da predaju korišćeno ulje za kuvanje u pojedinim supermarketima i zauzvrat dobiju vaučere koje odmah mogu iskoristiti. Ova inicijativa ima za cilj da smanji zagađenje i podstakne reciklažu, jer se otpadno ulje može preraditi u biodizel i tako doprineti smanjenju emisije štetnih gasova.
Automati za sakupljanje ulja instalirani su u prodavnicama Eurospar, Interspar i Maksimarkt - za svaku bocu korišćenog ulja, kupci dobijaju vaučer od 15 centi, koji se može odmah iskoristiti na kasi.
Cilj kampanje je da se spreči izlivanje starih ulja u odvod, što šteti životnoj sredini i kanalizacionim sistemima. Spar i Münzer Bioindustrija ističu da kuhinjski otpad može postati vredna sirovina - jedan litar ulja može se pretvoriti u litar biodizela, što štedi oko 3 kilograma CO₂, a na godišnjem nivou može smanjiti emisije za čak 1,5 miliona tona.
Izvršni direktor Spar-a, Hans K. Rajš, naglasio je da automati za prikupljanje ulja olakšavaju kupcima učešće u održivosti, dok izvršni direktor Münzer-a, Evald-Marko Mюncer, ističe da svako može doprineti zaštiti životne sredine i pretvoriti otpad u energiju za budućnost.
Spar već koristi HVO biogorivo, delimično dobijeno iz korišćenog ulja, za svoju logističku flotu, a nova kampanja će dodatno smanjiti emisiju CO₂. Cilj kompanije je da logistiku potpuno prebaci na obnovljive izvore energije, prenosi Dnevnik.
Preporučujemo
Komentari (0)