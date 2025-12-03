TRAMP NAJAVIO IMENOVANJE NOVOG ŠEFA FED-A: Odluka početkom godine

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da će početkom sledeće godine obelodaniti ko će biti njegov izbor za novog predsednika Federalnih rezervi (FED), na čije čelo dolazi naslednik odlazećeg Džeroma Pauela, kojem mandat ističe u maju.

Tramp je novinarima rekao da je „već odabrao“ kandidata, ali da njegovo ime još neće biti objavljeno. Iako je istakao da se među potencijalnim imenima ne nalazi ministar finansija Skot Besent, za kog kaže da „ne želi tu poziciju“, predsednik nije želeo da potvrdi ni demantuje spekulacije oko svojih drugih savetnika.

Kevin Haset – favorit u kuloarima i na berzama predviđanja

Najzvučnije ime koje se povezuje sa budućim rukovodstvom FED-a je Kevin Haset, predsednikov glavni ekonomski savetnik i nekadašnji čelnik Saveta ekonomskih savetnika. Haset, star 63 godine, godinama je važilo za jedno od ključnih lica Trampove ekonomske politike.

Tokom prvog Trampovog mandata, Haset je bio među najvidljivijim predstavnicima administracije: redovno je branio uvođenje širokih carina, zagovarao agresivniji trgovinski pristup i snažno vršio pritisak na američku centralnu banku da spusti kamatne stope.

S obzirom na to da Trampovi ekonomski planovi počivaju na jeftinijem zaduživanju i podsticanju rasta, nije iznenađenje što je predsednik tokom godina jasno pokazao sklonost ka kandidatima koji podržavaju labaviju monetarnu politiku.

Haset se u tom pogledu uklapa u profil koji Tramp veruje da će podržati njegove makroekonomske ciljeve u drugom mandatu.

Pauelov odlazak i širi značaj odluke

Mandat aktuelnog predsednika FED-a, Džeroma Pauela, završava se u maju, što otvara pitanje kontinuiteta i pravca koji će centralna banka zauzeti u narednom periodu.

Federalne rezerve se poslednjih godina suočavaju sa pritiscima da balansiraju između borbe protiv inflacije, podrške rastu i očuvanja finansijske stabilnosti u vreme globalnih ekonomskih potresa.

Trampova odluka je zato od ključne važnosti za finansijska tržišta, investitore i međunarodne partnere SAD, koji pomno prate da li će novi čelnik FED-a biti sklon konzervativnijem pristupu ili će podržati predsednikovu viziju „agresivnijeg monetarnog podsticaja“.

Najava da će odluka biti objavljena početkom godine omogućava Trampu da zadrži političku kontrolu nad procesom, dok istovremeno pruža prostor za ispitivanje reakcija tržišta i javnosti na potencijalne kandidate.

U trenutku kada Bela kuća nastoji da ojača poverenje u ekonomsku politiku administracije, izbor šefa FED-a predstavlja jedan od najvažnijih signala o smeru u kojem će se kretati američka monetarna strategija.

