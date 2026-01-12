DAJKOVIĆ O SRAMNOM POTEZU MUJOVIĆA: Kažnjen sam zato što sam stao uz Srbe u Zeti

GRADONAČELNIK Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i rešenje o suspenziji protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane.

Foto: Printskrin APlus TV

U pitanju je jasno proterivanje iz vlasti u Crnoj Gori svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo.

Ovu odluku za "Alo!" je komentarisao lično Vladislav Dajković.

- Danas sam dobio odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz meru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, namještanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već isključivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Drugim rečima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Milana Kneževića. Zbog toga danas plaćam cenu. Ta cena nije ništa drugo do nastavak progona srpskog naroda u Crnoj Gori – institucionalnog, političkog i svakog drugog. Odavno smatram da Srbima nije mesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih trideset godina. Činjenica da se smenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti - kaže Dajković.

Dajković potom zaključuje da je siguran da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori.

- Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod - naveo je on.