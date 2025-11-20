Ekonomija

KRIPTOVALUTE U PADU: Bitkoin stabilan na oko 79.000 evra, itirijum pao za 1,69 odsto na 2.600 evra

Predrag Stojković

20. 11. 2025. u 17:45

VREDNOST bitkoina je danas u 15.45 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens bila stabilna na 79.013, 27 evra.

Foto Ilustracija arhiva

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 74,21 milijardu evra, što je više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji "ekstremni strah", što je dodatno pogoršanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 15 u istoj kategoriji.

Kriptovalute su teško pogođene padom sentimenta u tehnološkom sektoru i generalnim smanjenjem želje za rizikom.

Analitičari objašnjavaju da je pad bitkoina povezan i sa porukama iz američke centralne banke.

Neki članovi odbora Federalnih rezervi ne misle da će kamatne stope uskoro biti snižene, pa su investitori postali oprezniji, prenosi Koindesk.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 1,69 odsto na 2.599,45 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,28 odsto na 777,23 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,38 odsto na 122,09 evra, a avalanš (AAVAX) za 0,56 odsto na 12,49 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,48 evra, što je za 3,18 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DYM, TCHP i SAGA.

(Tanjug)

