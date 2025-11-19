NIS PODNEO NOVI ZAHTEV OFAC-U: Traži izdavanje posebne licence

KOMPANIJA NIS podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije.

Foto: Profimedia

Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a.

U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana poslat je zahtev OFAC za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje Kompanije dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS.