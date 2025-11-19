Ekonomija

NIS PODNEO NOVI ZAHTEV OFAC-U: Traži izdavanje posebne licence

В.Н.

19. 11. 2025. u 08:27

KOMPANIJA NIS podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije.

НИС ПОДНЕО НОВИ ЗАХТЕВ ОФАЦ-У: Тражи издавање посебне лиценце

Foto: Profimedia

Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a.

U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana poslat je zahtev OFAC za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje Kompanije dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 17

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GENERALNI DIREKTOR NIS: Amerikanci odobrili pregovore o promeni vlasništva, uskoro zahtev za novu licencu
Ekonomija

0 9

GENERALNI DIREKTOR NIS: Amerikanci odobrili pregovore o promeni vlasništva, uskoro zahtev za novu licencu

GENERALNI direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obraćajući se zaposlenima, potvrdio je da je dobio licencu američkog OFAK-a kojom je odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih o promeni vlasništva u NIS-u i da se očekuje da na osnovu tih razgovora u narednim danima bude upućen zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence za nastavak rada.

18. 11. 2025. u 19:15

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!