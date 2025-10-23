Ekonomija

VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNU VEST: Za sledeću godinu ćemo da povećamo pomoć preduzetnicama na selu do milion dinara

В. Н.

23. 10. 2025. u 12:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na svečanoj dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini.

Foto: Printskrin

- Mi ćemo za sledeću godinu da povećamo pomoć preduzetnicama na selu - biće ne 500 hiljada, već do milion dinara. To vam može biti dodatnu impuls u razvoju vašeg posla - rekao je Vučić.

Predsednik je izjavio da je i žensko preduzetništvo važno za opstanak porodica na selu.

- Važno je da se ljudi trude, hvala vama to što čuvate porodicu i što vam pomažu deca i radite u takvim sredinama, to je za nas najveći spas, jer svi nam dođu za Beograd - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije, obilazeći štandove preduzetnica sa sela iz cele Srbije koje su dobile sredstva.

On je istakao da je važno da se očuva život na selu i u malim sredinama, jer ćemo tako imati i više dece u Srbiji.

