VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNU VEST: Za sledeću godinu ćemo da povećamo pomoć preduzetnicama na selu do milion dinara
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na svečanoj dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini.
- Mi ćemo za sledeću godinu da povećamo pomoć preduzetnicama na selu - biće ne 500 hiljada, već do milion dinara. To vam može biti dodatnu impuls u razvoju vašeg posla - rekao je Vučić.
Predsednik je izjavio da je i žensko preduzetništvo važno za opstanak porodica na selu.
- Važno je da se ljudi trude, hvala vama to što čuvate porodicu i što vam pomažu deca i radite u takvim sredinama, to je za nas najveći spas, jer svi nam dođu za Beograd - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije, obilazeći štandove preduzetnica sa sela iz cele Srbije koje su dobile sredstva.
On je istakao da je važno da se očuva život na selu i u malim sredinama, jer ćemo tako imati i više dece u Srbiji.
