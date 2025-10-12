PENZIONERKA IZGUBILA 150 HILJADA EVRA NA PREVARU SA KRIPTOVALUTAMA: Dva puta bila na meti, policija apeluje na oprez
ZA SADA nepoznati prevaranti su preko interneta ukrali 150 hiljada evra od 74-godišnje žene iz šibenskog kraja.
Žrtva kompjuterske prevare je dva puta, početkom maja i septembra ove godine, otvorila račun za ulaganje u kriptovalute.
Uplatila je nekoliko depozita, ali je potom shvatila da je prevarena jer nije primila nikakvu uplatu niti je mogla da podigne svoj depozit. Šibenska policija je potvrdila da trenutno sprovodi istragu kako bi pronašla počinioce.
Uvek je bolje tražiti lične sastanke za posao
Nakon ovog incidenta, policija je apelovala na građane da budu svesni da je ulaganje u kriptovalute i akcije „veoma rizičan posao“ za koji treba da se konsultuju sa finansijskim stručnjacima.
- Pri tome treba insistirati na sastancima u poslovnim kancelarijama kompanija za koje je lako proveriti njihovu pravnu i finansijsku validnost, a ne telefonom ili porukama u internet aplikacijama. Posebno je rizično ako ove nepoznate osobe putem interneta traže vaše lične podatke, fotografije vaše lične karte ili bankovnih kartica. Stoga pozivamo građane, posebno starije, da ne pregovaraju o poslovnoj i finansijskoj saradnji sa neproverenim osobama i da svaki takav ili sličan poziv na saradnju odmah prijave policiji na broj 192 - savetovala je policija.
(TPortal)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)