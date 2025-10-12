PENZIONERKA IZGUBILA 150 HILJADA EVRA NA PREVARU SA KRIPTOVALUTAMA: Dva puta bila na meti, policija apeluje na oprez

ZA SADA nepoznati prevaranti su preko interneta ukrali 150 hiljada evra od 74-godišnje žene iz šibenskog kraja.

Foto: Depositphotos

Žrtva kompjuterske prevare je dva puta, početkom maja i septembra ove godine, otvorila račun za ulaganje u kriptovalute.

Uplatila je nekoliko depozita, ali je potom shvatila da je prevarena jer nije primila nikakvu uplatu niti je mogla da podigne svoj depozit. Šibenska policija je potvrdila da trenutno sprovodi istragu kako bi pronašla počinioce.

Uvek je bolje tražiti lične sastanke za posao

Nakon ovog incidenta, policija je apelovala na građane da budu svesni da je ulaganje u kriptovalute i akcije „veoma rizičan posao“ za koji treba da se konsultuju sa finansijskim stručnjacima.

- Pri tome treba insistirati na sastancima u poslovnim kancelarijama kompanija za koje je lako proveriti njihovu pravnu i finansijsku validnost, a ne telefonom ili porukama u internet aplikacijama. Posebno je rizično ako ove nepoznate osobe putem interneta traže vaše lične podatke, fotografije vaše lične karte ili bankovnih kartica. Stoga pozivamo građane, posebno starije, da ne pregovaraju o poslovnoj i finansijskoj saradnji sa neproverenim osobama i da svaki takav ili sličan poziv na saradnju odmah prijave policiji na broj 192 - savetovala je policija.

(TPortal)

