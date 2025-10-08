Ekonomija

JOŠ JEDNA AUTOMOBILSKA KOMPANIJA U BANKROTU: 500 radnika pogođeno, plate im obezbeđene do decembra

В.Н.

08. 10. 2025. u 13:25

KRIZA sve više pogađa nemačku automobilsku industriju. Još jedna kompanija je proglasila bankrot.

Foto: Profimedia

Kompanija Winning BLW, dobavljač automobilske opreme iz Remšajda, podnela je zahtev za stečaj sudu u Vupertalu. Plate obezbeđene do decembra Kompanija će nastaviti da posluje pod samoupravom kako bi se olakšalo restrukturiranje.

Pogođeno je oko 500 radnika u Remšajdu, Duizburgu i Pencbergu; njihove plate su obezbeđene kroz isplate za stečaj do kraja godine. Kompanija pravda stečaj navodeći napetu situaciju na automobilskom tržištu, koja je dovela do značajnog pada prodaje.

Jan Gros, generalni direktor, i Jens Šmit, privremeni upravnik, zaduženi su za restrukturiranje.

Poslovanje će se nastaviti bez ograničenja Očekuje se da će poslovanje nastaviti bez ograničenja. Budućnost druge kompanije, Winning BLW Management GmbH, je neizvesna. Zapošljava oko 400 ljudi. Dalji razvoj događaja i mogući efekti na zaposlenost očekuju se u narednim nedeljama, izveštavaju nemački mediji.

(Fenix-magazin/SČ)

