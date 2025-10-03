"SOKO" JURI KA SUBOTICI: Poslednja deonica brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom spremna za saobraćaj

BRZA pruga od Beograda do Subotice spremna je za voz "soko". Posle dvonedeljnog testiranja, poslednja deonica najsavremenije železničke trase u našoj zemlji, od prestonice do granice sa Mađarskom, može da se pusti u saobraćaj.

Foto: Novosti

Novu prugu projektovanu za brzine do 200 kilometara na čas, "soko" će prelaziti za samo 80 minuta, čak više od tri puta brže nego što su ikad ovom trasom saobraćale kompozicije. Od Beograda do Subotice, nekada se vozom putovalo najmanje četiri i po sata, jer je na pruzi dugoj 183 kilometra, samo 35 kilometara bilo dvokolosečno i to od Beograda do Stare Pazove. To znači da su vozovi mileli prosečnom brzinom od oko 45 kilometara na sat.

Od Beograda do Bačke Topole uskoro će se putovati 64 minuta, a do Vrbasa 53 minuta. Međunarodni putnički vozovi od Novog Sada do Subotice, novu deonicu prelaziće za 42 minuta. Teretni vozovi ići će nešto sporije, jer će njihova maksimalna brzina biti do 120 kilometara na sat.

Prema dostupnim infomracijama, neće se polaziti iz Novog Sada, već iz Petrovaradina dokle su i saobraćali vozovi iz Beograda.

Izgradnja poslednjih 108 kilometara brze pruge, između Novog Sada i Subotice, počela je krajem novembra 2021. Saobraćaj je potpuno zaustavljen u aprilu 2022. kada je počela demontaža koloseka na toj trasi. Za radove vredne oko 1,16 milijardi dolara bio je zadužen kozorcijum kineskih kompanija China Rail-way International i China Communications Construction Company. Imali su rok da prugu završe za 33 meseca od trenutka kada je zaustavljen železnički saobraćaj između dva vojvođanska grada. Prema tom planu, deonica je trebalo da se otvori do kraja prošle godine, ali je zbog tragedije na novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra sve zaustavljeno.

Projekat izgradnje pruge za velike brzine do 200 kilometara na čas između Novog Sada i Kelebije, obuhvatio je trasu dvokolosečne pruge i stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica, denivelaciju ukrštanja pruge sa drumskim i pešačko-biciklističkim stazama, kao i ugradnju elektrotehničke infrastrukture koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje evropskog sistema upravljanja.

I tri zelena mosta za životinje NA novoj železničkoj trasi položeno je oko 273 kilometra novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanične koloseke. Od Novog Sada do Subotice niklo je 58 novih objekata, među kojima je šest mostova dugih ukupno 2.330 metara, pet galerija, 15 podvožnjaka, kao i 27 nadvožnjaka od skoro četiri kilometra. Na trasi su prvi put u Srbiji izgrađena i tri eko-dukta, odnosno zelena mosta od po 46 metara, kojima će životinje moći bezbedno da pređu preko pruge.