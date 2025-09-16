LUČIĆ: Očekujem podršku od SAD za treću licencu za mobilnu telefoniju na Kosovu i Metohiji

PRIMARNI cilj Telekoma je opstanak na Kosovu i Metohiji, razvoj sajber bezbednosti i transformacija uz primenu veštačke inteligencije. U ostvarenju tih ciljeva Telekom ima podršku američke administracije i finansijskih institucija, izjavio je za Njuzmaks Balkans generalni direktor kompanije Vladimir Lučić.

Foto: Printskrin Njuzmaks Balkans

Telekom Srbija, kaže Lučić, poslednjih pet godina intenzivno širi saradnju sa institucijama i kompanijama u Sjedinjenim Državama, prateći tehnološke trendove koji se, kako navodi, najpre oblikuju na američkom tržištu.

- Digitalne kompanije kao Amazon, Fejsbuk, Netfliks dominiraju globalnim tržištem. Ta saradnja je izuzetno bitna i za našu kompaniju koja želi da postane velika - priča Lučić.

Jedan od konkretnih koraka je izlazak na američko tržište mobilnih usluga kroz model virtuelnog operatera.

- Sledeće godine treba da pustimo mobilnog operatera preko AT&T mreže, kao MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Potrebna je dozvola američkog regulatora i to je bila jedna od tema razgovora tokom posete - najavio je Lučić, dodajući da će Telekom nastaviti razgovore i u Stejt departmentu, kao i sa kongresmenima.

Opstanak na Kosovu i Metohiji

Govoreći o prioritetima, Lučić ističe opstanak Telekoma na Kosovu i Metohiji.

Podseća da je, kako tvrdi, pre dve godine američka ambasada u Beogradu i Prištini odigrala ključnu ulogu u tome da "propadne plan" Aljbina Kurtija da se kompanija ugasi na Kosovu i Metohiji.

- Danas i dalje radimo - oko 30.000 domaćinstava koristi naše fiksne i mobilne servise, a tamo je angažovano oko 250 naših ljudi. Pokrenuli smo inicijativu da dobijemo i treću licencu za mobilnu telefoniju i očekujem veliku podršku sa američke strane - rekao je Lučić.

Telekom, prema njegovim rečima, gradi i investicionu platformu za domaću IT scenu.

- Sa našim fondom za finansiranje start-apova želimo da privučemo američke fondove kako bismo značajno uvećali budžet i pomogli ne samo start-apovima, već i većim IT kompanijama - naveo je on.

Sajber bezbednost

Deo tih ulaganja biće usmeren u sajber bezbednost - oblast u kojoj Telekom planira regionalno liderstvo u pružanju usluga kompanijama Zapadnog Balkana.

- Prošle godine preuzeli smo 51 odsto vlasništva u vodećoj domaćoj kompaniji za sajber bezbednost. Da bismo bili najbolji, moramo da se oslanjamo na najbolje - a američke institucije i specijalizovane organizacije u ovoj oblasti aktivno dele znanje - dodaje Lučić.

Transformacija Telekoma, po njemu, zasniva se na primeni veštačke inteligencije u tri pravca: u multimedijalnoj produkciji i distribuciji sadržaja, u internim procesima i automatizaciji, te kroz formiranje snažnog inženjerskog tima.

- Želimo da zaposlimo oko 500 mladih inženjera koji se bave veštačkom inteligencijom. To zahteva veliku saradnju sa Amerikom, jer razvoj AI traži ogromne resurse - i električne i računarske - a SAD će, verujem, biti jedan od najvećih svetskih centara za AI - rekao je Lučić.

Signal poverenja

Na finansijskom planu, Lučić ističe da je "skoro 40 odsto" američkih investicionih kuća učestvovalo u Telekomovoj emisiji obveznica na Dablinskoj berzi, što tumači kao signal poverenja.

- Imamo odličnu saradnju sa Bank of America. Među prvim smo operatorima koji ostvaruju podršku američkih razvojnih i izvoznih institucija, što govori o poverenju u transparentnost našeg razvoja. U razgovorima smo i sa JPMorgan - naveo je direktor Telekoma.