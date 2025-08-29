Banka Poštanska štedionica snižava kamatne stope i odlaže primenu novih tarifa: Podrška građanima i merama države
BANKA Poštanska štedionica, kao državna banka i važan oslonac stabilnosti bankarskog sistema Republike Srbije, donela je paket mera kojima dodatno izlazi u susret građanima.
U skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije, BPŠ Banka je odlučila da već od 1. septembra snizi kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja i to još povoljnije od očekivanih:
- Gotovinski krediti do 1.000.000 dinara: sa 6,99% na 5,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
- Potrošački krediti do 1.000.000 dinara: sa 7,50% na 5,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
- Krediti za refinansiranje: sa 7,77% na 6,45% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
- Gotovinski krediti do 1.000.000 dinara i refinansirajući krediti sa osiguranjem života: sa 13,50% na 9,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 10,50%)
- Stambeni krediti: margina snižena sa 2,65% na 2,15%.
Pored snižavanja kamatnih stopa, Izvršni odbor Banke Poštanska štedionica doneo je odluku da primena nove Tarife naknada, koja je planirana od aprila i najavljena za 1. septembar ove godine – bude odložena za 1. januar 2026. godine, bez obzira na činjenicu da je u prethodnih osam godina usklađivanje tarife naknada Banka izvršila samo jednom. Ova mera je usaglašena sa širim merama države, sa ciljem da se dodatno podrži životni standard građana i da se ublaži finansijski teret domaćinstava.
Kao državna banka sa jasno artikulisanim državnim interesom, kao mnogo puta do sad pokazujemo da je Banka Poštanska štedionica banka svojih klijenata – siguran oslonac i partner u svim okolnostima, kao i da profit nije isključivi cilj.
Banka Poštanska štedionica ostaje dosledna svom mandatu – da bude oslonac države, privrede i građana, i da svojim merama podrži ekonomsku stabilnost Srbije.
