TA IDEJA POSTOJI SAMO U GLAVI OVOG DOKTORA Babić: "Imamo savršenu infrastrukturu u Srbiji"

BIZNISMEN Branko Babić prokomentarisao je najnoviji snimak dr. Branimira Nestorovića u kome navodi da postoje preko 100 hiljada Srba koji čekaju da se zakoni promene kako bi se vratili u Srbiju i da nam zbog toga ne trebaju strani investitori.

- Zamislite kada bi ja nekom doktoru držao predavanja kako se rešavaju i leče određene bolesti. Pa to bi bilo potpuno identično, smešno i glupo kao kada bi neki doktor koji nema nikakvog iskustva sa biznisom meni pričao o problemima u biznisu. Tako da ja nisam mogao da ne prokomentarišem sledeće gluposti - rekao je.

- Ta ideja, da ne postoji 100 hiljada naših ljudi sa znanjem i kapitalom koji čekaju da se promene zakoni u Srbiji da bi došli ovde i otvorili fabriku i zaposlili ljude, postoji samo u glavi ovog doktora. Ne da ne postoji 100 hiljada takvih ljudi, ne postoji ni 10 hiljada, ne postoji ni hiljadu, verovali ili ne, ne postoji nijedan takav čovek.

Ajde da krenemo od nekih osnovnih stvari. Porez. Porez u Srbiji. Porez na dobit od 15%, ako se na primer uporedimo sa Francuskom gde ide do 45%, Srbija je poreski raj. Ako pričamo o radnoj snazi, cena rada je bolja nego u Evropi. Ako pričamo o infrastrukturi, savršenu infrastrukturu imamo trenutno imamo u Srbiji. A ako pričamo o IT uslugama, Srbija je na broju 1 u celom svetu po odnosu stručnosti, kvaliteta i cena IT usluga. - dodao je.