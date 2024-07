VUČIĆ: Povećanje plata moraju biti veće od inflacije, penzije da rastu

GOSTUJUĆI na TV Prva predsednik Srbije izjavio je da već 2027. godine može da se bavi nečim drugim i da iza sebe želi da ostavi nasleđe promenjene svesti većeg broja ljudi.

Foto: TV Prva printskrin

- Voleo bih da budem skrajnut, ili u senci. Neću da garantujem ništa, ali da li bih to voleo, evo sada otvoreno kažem da. Osećam sada da moram svu snagu, sve što imam da usmerim za napredak i rast Srbije. Svi izbori su završeni, neće ih biti nikakvih još tri godine. Moj životni cilj sada je da pokušam da u naredne tri godine promenimo sve! Do kraja avgusta želim da postavimo sve, da vidim koliko je realno da idemo na povećanje plata i penzija. Realno povećanje, da to bude stabilan napredak. Nama je inflacija na 3.8 odsto. Nama je jul bio nešto lošiji zbog rasta cena nafte, u avgustu verujem da će nafta ići i dalje u rikverc, i to će dodatno smanjiti inflaciju - rekao je predsednik.

On kaže da povećanje plata mora biti veće od inflacije, i da posebno penzije moraju da rastu.

- Vi ne možete da pohvatate više šta sve radimo da obezbedimo Ekspo 2027. To su plate 1400 evra, penzije 650 evra. To je opšti napredak Srbije. Meni je Šolc rekao da je mrak bio kada je došao, ali malo što je video kroz prozor auta je ogroman napredak i da su svuda dizalice. Kada vidite da neko tako brzo napreduje, a mi smo bili prvi u Evropi po stopi rasta. To nam omogućava da povećavamo plate i penzije - istakao je Vučić.