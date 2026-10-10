Otvoren peti Wine Vision by Open Balkan: Jedno mesto. Ceo svet.

SVEČANOM ceremonijom na Beogradskom sajmu danas je otvoren jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan, međunarodni sajam vina, rakije, hrane i turizma. Pod sloganom „Jedno mesto.

Foto: M2C

Ceo svet“, Wine Vision tokom tri dana okuplja proizvođače vina, rakije i hrane, distributere, hotelijere, profesionalne kupce, stručnjake i publiku iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta.

Na ovogodišnjem sajmu predstavlja se više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja, a na sajmu učestvuju i profesionalni kupci i trgovci iz 45 država. Tokom sajma očekuje se više od 2.000 unapred zakazanih poslovnih sastanaka.

„Sećam se pre pet godina, kada su lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije odlučili da pokrenu inicijativu poput Wine Vision by Open Balkan, stvorili smo mesto na kojem se naš region prvi put zajednički predstavio svetu“, rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež na otvaranju sajma.

Čadež je naglasio da je Wine Vision by Open Balkan okupio region oko onoga što povezuje ljude i narode – vina, rakije i hrane.

„Peto izdanje sajma pokazalo je da možemo zajedno da organizujemo jedan od najvećih evropskih sajmova vina, rakije i hrane. A to znači da možemo mnogo više“, naglasio je Čadež.

Prema njegovim rečima, Wine Vision by Open Balkan danas predstavlja priliku da se region predstavi međunarodnoj poslovnoj zajednici.

„Nekada smo morali da idemo u svet da bismo se dokazali. Danas svet dolazi kod nas, u naš region, da upozna ono najbolje što imamo da ponudimo“, rekao je Čadež.

Programski direktor Wine Vision by Open Balkan Igor Luković ocenio je da sajam na jednom mestu povezuje proizvode, ljude i priče koje predstavljaju karakter jedne zemlje.

„Često volim da istaknem da više ne možemo da rastemo kvantitativno, jer prostor ima svoje fizičke granice, ali možemo i moramo da rastemo kvalitativno. I mislim da upravo to radimo. Ne samo zahvaljujući izlagačima, ekspertima, gostima i kupcima iz celog sveta i najrelevantnijim vinskim kućama, već rastemo u kvalitetu zajedno sa svakom bocom, svakim vinom i svakim novim čokotom posađenim u Srbiji i širom Balkana. Zbog toga Wine Vision by Open Balkan i postoji: ne samo da bismo se družili i uživali u vinima, već pre svega da učimo, razmenjujemo znanja i gradimo ozbiljan posao“, rekao je Igor Luković.

Foto: M2C

Svetski autoriteti pred publikom

Ovogodišnji stručni program dovodi u Beograd neka od najznačajnijih imena savremenog vinskog sveta. Među gostima je Džejms Sakling, jedan od najuticajnijih vinskih kritičara današnjice i nekadašnji urednik magazina Wine Spectator, koji će zajedno sa stručnjakom za vinograde Markom Simonitom govoriti o dugovečnosti čokota i upravljanju vinogradima. Sakling će sa Romenom Bokjoom voditi i master-klas o fermentaciji celih grozdova.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde. Pre svega želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije i Privrednoj komori Srbije na pozivu da govorim i održim master-klasove tokom današnjeg i sutrašnjeg dana sajma.

Moje putovanje Balkanom započelo je u Sloveniji, s obzirom na to da deo godine živim u Italiji, sasvim blizu granice. Kada je reč o Srbiji, njenu vinsku scenu pratim oko četiri godine, a poslednje dve godine aktivno ocenjujem ovdašnja vina. Iskreno sam impresioniran njihovim kvalitetom – bilo je gotovo neverovatno videti toliki nivo u zemlji ove veličine. Zato sam osetio potrebu da lično dođem, obiđem vinograde i upoznam ljude koji stoje iza tih vina“, izjavio je Džejms Sakling.

Publika će imati priliku da prati 17 master-klasova posvećenih vinu i rakiji, uz 22 predavača iz 14 zemalja. Među učesnicima su Kerolajn Gilbi, Rod Smit, Tomas Kurcijus i drugi priznati stručnjaci, a teme se kreću od nagrađivanih srpskih vina i penušavih vina Srbije do Tokaja, Gruzije, Istre, Sardinije, Severne Makedonije, Albanije i savremene Španije.

Posebnu pažnju privlači master-klas „Šta čini veliko vino? – Sedmoro mastera, sedam perspektiva“, na kojem će šest stručnjaka sa titulom Master of Wine i jedan Master Sommelier razgovarati o poreklu, kompleksnosti, ravnoteži, dugovečnosti i emociji koje jedno vino čine zaista velikim.

Foto: M2C

Više od 800 vina pred međunarodnim žirijem

Važan deo Wine Vision-a čine međunarodna ocenjivanja. Na Open Balkan Wine Trophy ove godine nadmeće se više od 800 vina, koja ocenjuje 26 sudija iz 18 zemalja, među kojima je šest nosilaca titule Master of Wine. Ocenjivanje je usmereno na kvalitet i autentičnost, ali i na sorte, teroare i vinarske ideje koje oblikuju savremenu scenu Balkana.

Rakija takođe ima posebno mesto. U okviru Open Balkan Rakija Trophy, destilate ocenjuju međunarodni eksperti povezani sa takmičenjem Spirits Selection by CMB, dok će master-klas dr Ivana Uroševića pratiti put srpske rakije – od nacionalnog nasleđa do proizvoda sa rastućim međunarodnim potencijalom.

Foto: M2C

Food Vision: gastronomija uživo

Food Vision, integralni deo sajma posvećen gastronomiji i ugostiteljstvu, donosi master-klasove, kulinarske demonstracije, takmičenja i Gastro teatar, u kojem restorani i hoteli pripremaju jela pred publikom. Upravo u okviru Food Vision-a, Beograd je domaćin južnoevropskog polufinala međunarodnog takmičenja Global Chefs Challenge, kao i takmičenja Open Balkan Culinary Challenge, na kojem će svoje znanje, tehniku i kreativnost predstaviti mladi i perspektivni kuvari.

Među gostima su švedski šef Džimi Erikson, dobitnik posebne nagrade Bocuse d’Or 2023, i Daren Liju, chef-patron londonskog restorana Nanyang Blossom. Uz njih, program okuplja profesionalce iz ugostiteljstva, hotelijerstva i prehrambene industrije, povezujući lokalne namirnice i savremene kulinarske tehnike.

Wine Vision by Open Balkan održava se na Beogradskom sajmu do 12. oktobra. Sajam je otvoren za posetioce svakog dana od 12 do 20 časova, a kompletan program dostupan je na zvaničnom sajtu Wine Vision-a. Wine Vision nosi status UFI Approved Event, koji dodeljuje Globalno udruženje sajamske industrije, a u prethodnom izdanju okupio je 535 izlagača iz 34 zemlje i profesionalne posetioce iz 68 država.

Foto: M2C