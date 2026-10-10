TAJNE KISELJENJA KUPUSA: Nekoliko stvari o kojima je malo pričano

KISELjENjE kupusa izgleda jednostavno, ali precizan odnos soli, temperatura i pravilno slaganje tajne su koje odvajaju savršen, čvrst kupus i bistar rasol od propale zimnice.

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Ovo su ključna pravila za koja mnogi ne znaju ili ih zanemaruju:

1. Zlatna matematika: odnos bureta, kupusa i vode

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina kupusa "odoka". Iskusni domaćini koriste tačnu formulu:



Težina kupusa (u kg) treba da bude tačno polovina zapremine bureta (u litrima). Na primer, ako imate bure od 60 litara, potrebno vam je ravno 30 kg kupusa. Ostatak zapremine zauzeće voda i so.



2. Tajna idealnog procenta soli

Premalo soli omekšava kupus i kvari ga, dok previše soli zaustavlja prirodnu fermentaciju.



Za kiseljenje celih glavica u vodi idealan odnos je između 3% i 4% soli u odnosu na količinu vode (oko 300–400 grama soli na 10 litara vode).



Ako pravite rendani kupus (ribanac), so se meri prema težini kupusa – idealno je 2% do 2,5% soli na ukupnu masu očišćenog kupusa (20–25 g soli po kilogramu).



3. Kupus mora da "odleži" pre kiseljenja

Nikada nemojte stavljati sveže ubran kupus pravo u bure. Glavice nakon kupovine treba da odstoje 2 do 3 dana na suvom mestu. Na taj način će malo dehidrirati, listovi će postati savitljiviji (neće pucati pri slaganju i kasnijem motanju sarmi), a lakše ćete uočiti skrivene trule listove.

4. Duboko zarezivanje korena (krstić ili dubljenje)

Koren je najtvrđi deo i najteže prima so. Zato je obavezno nožem izdubiti koren i napuniti ga solju ili ga duboko zarezati u obliku krsta (oko 2 cm dubine). To omogućava da unutrašnjost glavice fermentiše istom brzinom kao i spoljni listovi, sprečavajući kvarenje iznutra.

5. Izbegavajte dodavanje šećera

Mnogi dodaju šećer u bure kako bi ubrzali vrenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da dodati šećer može potpuno neutralisati vitamin C u kupusu. Kasne sorte belog kupusa (poput autohtonog Futoškog) same po sebi imaju sasvim dovoljno prirodnih šećera potrebnih za razvoj mlečnokiselinskih bakterija.

6. Prirodni dodaci za boju i čuvanje

Umesto veštačkih konzervansa i vinobrana, iskoristite tradicionalne trikove za bolji ukus i dugotrajnost:



Komadići dunje ili šaka kukuruza u zrnu – daju kiselom kupusu prelepu, zlatno-žutu boju.



Koren rena – dodavanje nekoliko očišćenih korena rena u bure prirodno štiti kupus od kvarenja i daje mu prijatan, blago pikantan šmek.



7. Kontrola temperature u prve 4 nedelje

Fermentacija prolazi kroz dve faze. Prvih mesec dana bure treba da bude na temperaturi od 15 do 20 °C kako bi se pokrenule dobre bakterije. Čim kupus dobije prijatan kiseo ukus, bure se mora premestiti na hladno mesto (idealno ispod 10 °C) kako bi se proces usporio i sprečilo prebrzo kvarenje ili prekiselo vrenje.

