CHANGAN ZVANIČNO ULAZI NA TRŽIŠTE SRBIJE I ZAPADNOG BALKANA LANSIRANJEM MODELA DEEPAL S05 i S07

Kompanija CHANGAN Automobile, jedan od vodećih globalnih proizvođača automobila, zvanično je najavio početak prodaje na tržištu Srbije i Zapadnog Balkana. Kroz partnerstvo sa ovlašćenim uvoznikom, kompanijom Crossroad Asia, članicom OMR Grupe, predstavljeni su novi električni SUV modeli – DEEPAL S07 i DEEPAL S05. Ovim korakom, Srbija i region ulaze na mapu strateške ekspanzije jednog od najznačajnijih kineskih automobilskih brendova.

Foto: M2C/Daniel Girizd

“Potpisivanjem ugovora direktno sa kompanijom CHANGAN, OMR Grupa je postala jedan od regionalnih lidera u automobilskoj industriji. Želim da se zahvalim gospodinu Leevon Tianu i celom timu kompanije Changan, koji je radio sa našim timom, dajući jednu ozbiljnu profesionalnu podršku kako bi se ova saradnja realizovala“, izjavio je Ostoja Mijailović, predsednik OMR Grupe.

Kupcima je već omogućeno zakazivanje test vožnji modela S05 i S07 u salonu Ada Motors u Radničkoj 22 u Beogradu. Dodatno, od 21. novembra biće otvoren i novi Changan salon BM Motors Savograd u Sava Business Center-u, na adresi Milentija Popovića 5B na Novom Beogradu, čime se kupcima pruža još bolja dostupnost i iskustvo upoznavanja sa Changan vozilima.

Kupci u regionu sve više prepoznaju vrednost kineskih automobilskih brendova zbog odličnog odnosa cene, kvaliteta i tehnologije, istakao je Dejan Stupar, Izvršni direktor Automotive divizije OMR Grupe.

“Uverili smo se da Changan nudi moderan dizajn, proizvod njihovog dizajnerskog centra iz Torina, tehnologiju koja konkuriše premium brendovima i bezrezervnu sigurnost koju garantuje sedmogodišnja garancija. Našu tržišnu strategiju gradimo u dva paralelna pravca. Sa jedne strane fokus stavljamo na električna i elektrifikovana vozila, predstavljajući Deepal porodicu, konkretno modele S05 i S07. Ovi modeli će biti dostupni i u potpuno električnoj (BEV) i u plug-in hibridnoj (PHEV) varijanti, što će omogućiti kupcima da izaberu tehnologiju koja najbolje odgovara njihovim navikama i infrastrukturi. Sa druge strane, u ponudi ćemo imati i benzinske modele CHANGAN CS55 a uskoro i CS35 i UNI -T, što će upotpuniti našu ponudu za nešto tradicionalnije kupce”, izjavio je Dejan Stupar.

Leevon Tian, zamenik generalnog direktora CHANGAN Europe Business Unit-a, izjavio je: „Veoma nam je drago što donosimo naše DEEPAL modele i benzinsku gamu CHANGAN vozila potrošačima na Balkanu, odgovarajući na njihovu potražnju za kvalitetom, tehnologijom i vrednošću. Partnerstvo sa snažnim lokalnim akterom kao što je OMR Grupa čini ovo lansiranje još značajnijim i radujemo se izgradnji trajnih veza sa lokalnim kupcima širom regiona.”

Nova era mobilnosti

CHANGAN sprovodi svoju strategiju „U Evropi za Evropu“, sa snažnim fokusom na lokalni razvoj i poslovanje usmereno na kupce širom kontinenta. Sa više od 20 godina kontinuiranog prisustva u Evropi, kompanija upravlja Dizajn centrom u Torinu (Italija) i Istraživačko-razvojnim centrom u Birmingemu (Ujedinjeno Kraljevstvo), posvećenim dizajnu, razvoju, adaptaciji i obukama prilagođenim evropskom tržištu.

CHANGAN DEEPAL S07 je premium električni SUV D-klase sa dometom od 475 km (WLTP), zahvaljujući bateriji kapaciteta 79,97 kWh. Model ima pogon na zadnje točkove, snagu od 218 KS (160 kW) i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,9 sekundi.

CHANGAN DEEPAL S05 predstavlja dinamični i pristupačniji e-SUV, sa dometom od 485 km (WLTP) u RWD verziji i LFP baterijom od 69 kWh. Dostupan je sa pogonom na zadnje točkove (RWD) ili na sva četiri točka (AWD), a vrh ponude čini AWD verzija sa 435 KS i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 5,5 sekundi

Kako bi vozačima obezbedio mirnu svakodnevnu vožnju, CHANGAN nudi izuzetno konkurentne garancijske uslove: garanciju na visokonaponsku bateriju 8 godina ili 200.000 km i garanciju na vozilo 7 godina ili 160.000 km

Prve isporuke u decembru

Oba CHANGAN modela odmah su dostupna, a prve isporuke kupcima počinju u decembru. Omogućeno je zakazivanje test vožnji modela S05 i S07 u salonu Ada Motors. Dodatno, od 21. novembra biće otvoren i novi CHANGAN salon BM Motors Savograd u Sava Business Center-u, čime se kupcima pruža još bolja dostupnost i iskustvo upoznavanja sa Changan vozilima. Mreža dilerstava u narednom periodu obuhvatiće i sve veće gradove Zapadnog Balkana – Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Sarajevo, Banjaluku, Podgoricu, Skoplje i Tiranu.