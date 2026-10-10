ZATEČENI: Propao sastanak Amera i Ukrajinaca
UKRAJINSKA delegacija je bila „zatečena“ objavom američkog predsednika Donalda Trampa o sporazumu sa Moskvom o dizel gorivu, objavio je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore.
Publikacija napominje da je 9. oktobra ukrajinska delegacija održala sastanak sa predstavnicima SAD u Majamiju.
„Međutim, sastanak je propao kada je ukrajinsku delegaciju iznenadila Trampova objava da je postigao dogovor sa (ruskim predsednikom ) Vladimirom Putinom o isporuci dizel goriva“, navodi se u publikaciji .
Ranije je objavljeno da su ukrajinska i američka delegacija završile pregovore u Majamiju pre roka.
(alo.rs)
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