ZATEČENI: Propao sastanak Amera i Ukrajinaca

UKRAJINSKA delegacija je bila „zatečena“ objavom američkog predsednika Donalda Trampa o sporazumu sa Moskvom o dizel gorivu, objavio je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Publikacija napominje da je 9. oktobra ukrajinska delegacija održala sastanak sa predstavnicima SAD u Majamiju.

„Međutim, sastanak je propao kada je ukrajinsku delegaciju iznenadila Trampova objava da je postigao dogovor sa (ruskim predsednikom ) Vladimirom Putinom o isporuci dizel goriva“, navodi se u publikaciji .

Ranije je objavljeno da su ukrajinska i američka delegacija završile pregovore u Majamiju pre roka.

(alo.rs)