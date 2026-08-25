ONI SU BUDUĆNOST SRBIJE! Vučić: Slušaju roditelje, treniraju i uče

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Varvarinu da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) danas leči veći broj ljudi, više retkih bolesti i inovativnijim lekovima nego ikada, kao i da prikupljanje sredstava za lečenje putem SMS-a zastupljenije u nekim od najrazvijenijih evropskih zemalja poput Danske nego što je u Srbiji.