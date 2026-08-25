ONI SU BUDUĆNOST SRBIJE! Vučić: Slušaju roditelje, treniraju i uče
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Rasinski okrug, a posebnu pažnju posvetio je razgovoru sa najmlađima.
Mališani su ga oduševljeno dočekivali, recitovali mu, poklanjali crteže i saopštavali želje.
Predsednik je jedan od lepih trenutaka podelio na Instagramu, uz komentar: "Oni su budućnost Srbije".
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