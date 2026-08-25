Politika

ONI SU BUDUĆNOST SRBIJE! Vučić: Slušaju roditelje, treniraju i uče

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25. 08. 2026. u 15:46

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Rasinski okrug, a posebnu pažnju posvetio je razgovoru sa najmlađima.

ОНИ СУ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ! Вучић: Слушају родитеље, тренирају и уче

Printskrin

Mališani su ga oduševljeno dočekivali, recitovali mu, poklanjali crteže i saopštavali želje.

Predsednik je jedan od lepih trenutaka podelio na Instagramu, uz komentar: "Oni su budućnost Srbije".

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