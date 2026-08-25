Poljoprivreda

VAŽNE INFORMACIJE: Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije po hitnom postupku usvojio rebalans budžeta za 2026.

K. Despotović

25. 08. 2026. u 13:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODBOR Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojio je, bez rasprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Srbije za 2026. godinu koji se odnosi na poljoprivredu.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Одбор за пољопривреду Скупштине Србије по хитном поступку усвојио ребаланс буџета за 2026.

Foto: Andrii Yalanskyi / Alamy / Profimedia

Odluka je odmah odneta u pisarnicu kako bi stigla u Ministarstvo finansija pre početka sednice Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu danas rebalans budžeta, prenosi Beta.

Rebalasnom republičkog budžeta su, prema rečima predstavnice Ministarstva finansija Marije Filipović, predviđeni rashodi od 2.923,15 milijardi ili 171,45 milijardi više nego što predviđeno originalim budžetom. Najveći deo sredstava poljoprivrednog budžeta biće, kako je navela, iskorišćen za subvencije, 118,7 milijardi dok je inicijalnim budžetom bilo predviđen iznos od 116,5 milijardi.

(AgroFin)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart