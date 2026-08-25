VAŽNE INFORMACIJE: Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije po hitnom postupku usvojio rebalans budžeta za 2026.
ODBOR Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojio je, bez rasprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Srbije za 2026. godinu koji se odnosi na poljoprivredu.
Odluka je odmah odneta u pisarnicu kako bi stigla u Ministarstvo finansija pre početka sednice Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu danas rebalans budžeta, prenosi Beta.
Rebalasnom republičkog budžeta su, prema rečima predstavnice Ministarstva finansija Marije Filipović, predviđeni rashodi od 2.923,15 milijardi ili 171,45 milijardi više nego što predviđeno originalim budžetom. Najveći deo sredstava poljoprivrednog budžeta biće, kako je navela, iskorišćen za subvencije, 118,7 milijardi dok je inicijalnim budžetom bilo predviđen iznos od 116,5 milijardi.
(AgroFin)
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