POKORAVANJE, POSTROJAVANJE, RASRBLJAVANJE: Gujon objasnio šta dolazi ako pobede blokaderi

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon reagovao je na izjavu Miloša Jovanovića iz NDSS za blokaderski Danas, koji je rekao da ne postoji iskreni desničar koji ne želi smenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Foto: Tanjug/Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju/ Marko Petrović (HO)

U objavi na društvenoj mreži Iks, on je poručio sledeće:

Ne vidim kako je smena Aleksandra Vučića u interesu bilo kog srpskog patriote. Čak sam siguran da se većina “desno orijentisanih” birača može složiti oko nekoliko stvari:



Želimo da Srbija nastavi da vodi nezavisnu spoljnu politiku. Želimo da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu… https://t.co/OkDFk7ALo7 — Arno Gujon (@ArnoGujon) August 25, 2026

"Ne vidim kako je smena Aleksandra Vučića u interesu bilo kog srpskog patriote. Čak sam siguran da se većina “desno orijentisanih” birača može složiti oko nekoliko stvari:

Želimo da Srbija nastavi da vodi nezavisnu spoljnu politiku. Želimo da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu Srbije i da se borba za naš narod nastavi, uprkos izuzetno nepovoljnim geopolitičkim okolnostima. Ne želimo uvođenje sankcija Rusiji. Želimo očuvanje tradicionalnih vrednosti i snažne veze sa Republikom Srpskom. Želimo dalje jačanje i modernizaciju Vojske Srbije kao i vraćanje vojnog roka.

A šta je realna alternativa koju nam nude?

Da stranke takozvane desnice budu manjinski partner ekstremno liberalnoj levici, potreban dok se ne smeni Vučić, a politički potrošen onog trenutka kada bi se taj cilj ostvario.

A posle toga pravac je prilično jasan: pokoravanje, postrojavanje, rasrbljavanje", ocenio je Gujon.

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