BRNABIĆ PORUČILA BLOKADERSKIM NVO: Zašto se bilo ko iz Srbije meša u unutrašnja pitanja Luksemburga?
PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, oglasila se povodom najnovijeg zahteva NVO.
Ona je na svom nalogu na druptvenoj mreći Iks napisala:
"Jedino logično pitanje kada pogledate ovu vest je - zašto NVO iz Luksemburga nisu pozvale nadležne u Luksemburgu da pokrenu istragu o preuzimanju luksemburških medija? Zašto NVO iz Srbije pozivaju Luksemburg da ispita šta se dešava sa luksemburškim medijima? Zašto se bilo ko iz Srbije meša u unutrašnja pitanja Luksemburga? Nije u redu. Ne bismo ni mi voleli da se Luksemburg meša u naša unutrašnja pitanja."
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