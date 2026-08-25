BRNABIĆ PORUČILA BLOKADERSKIM NVO: Zašto se bilo ko iz Srbije meša u unutrašnja pitanja Luksemburga?

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, oglasila se povodom najnovijeg zahteva NVO.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Ona je na svom nalogu na druptvenoj mreći Iks napisala:

"Jedino logično pitanje kada pogledate ovu vest je - zašto NVO iz Luksemburga nisu pozvale nadležne u Luksemburgu da pokrenu istragu o preuzimanju luksemburških medija? Zašto NVO iz Srbije pozivaju Luksemburg da ispita šta se dešava sa luksemburškim medijima? Zašto se bilo ko iz Srbije meša u unutrašnja pitanja Luksemburga? Nije u redu. Ne bismo ni mi voleli da se Luksemburg meša u naša unutrašnja pitanja."

Jedino logično pitanje kada pogledate ovu vest je - zašto NVO iz Luksemburga nisu pozvale nadležne u Luksemburgu da pokrenu istragu o preuzimanju luksemburških medija? Zašto NVO iz Srbije pozivaju Luksemburg da ispita šta se dešava sa luksemburškim medijima? Zašto se bilo ko iz… pic.twitter.com/9Y6rhxsSTo — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 25, 2026