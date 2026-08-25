OBRADOVAO 45 ANĐELIJA: Milanče Radosavljević organizovao nagradnu igru pred koncert na "Tašu" (FOTO)
PEVAČ narodne muzike Milanče Radosavljević napravio je nesvakidašnji gest i nagradnu igru na svom „Instagram“ profilu, pred koncerte na stadionu „Tašmajdan“, dame koje nose ime po njegovom velikom hitu „Anđelija“ pozvao je kao specijalne gošće.
Milanče je odlučio da najbržih 45 Anđelija, obraduje sa po dve ulaznice za koncert 2. septembra na „Tašmajdanu“.
- Najbržih 45 Anđelija dobilo je poruku u da budu moje gošće i po dve karte za koncert 2. Septebram u Beogradu. To je bilo jedno iznenađenje od mene za sve vas koje nosite najlepše ime – istakao je Milanče za „Novosti“.
Ovaj potez još jednom pokazuje koliko je snažna veza pevača i njegove publike. Milanče će ovog leta i jeseni čak četiri puta nastupiti na Tašmajdanu, a nakon beogradskih koncerata nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“.
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