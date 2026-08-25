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OBRADOVAO 45 ANĐELIJA: Milanče Radosavljević organizovao nagradnu igru pred koncert na "Tašu" (FOTO)

Dušan Cakić

25. 08. 2026. u 16:10

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PEVAČ narodne muzike Milanče Radosavljević napravio je nesvakidašnji gest i nagradnu igru na svom „Instagram“ profilu, pred koncerte na stadionu „Tašmajdan“, dame koje nose ime po njegovom velikom hitu „Anđelija“ pozvao je kao specijalne gošće.

ОБРАДОВАО 45 АНЂЕЛИЈА: Миланче Радосављевић организовао наградну игру пред концерт на Ташу (ФОТО)

FOTO: Novosti

Milanče je odlučio da najbržih 45 Anđelija, obraduje sa po dve ulaznice za koncert 2. septembra na „Tašmajdanu“.

- Najbržih 45 Anđelija dobilo je poruku u da budu moje gošće i po dve karte za koncert 2. Septebram u Beogradu. To je bilo jedno iznenađenje od mene za sve vas koje nosite najlepše ime – istakao je Milanče za „Novosti“.

Foto: Novosti

Ovaj potez još jednom pokazuje koliko je snažna veza pevača i njegove publike. Milanče će ovog leta i jeseni čak četiri puta nastupiti na Tašmajdanu, a nakon beogradskih koncerata nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“.

 

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