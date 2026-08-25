MOŽETE OSTATI BEZ PLATE: Evo šta nikako ne smete da radite tokom bolovanja

BOLOVANjE donosi određena pravila ponašanja, a posebno treba biti oprezan sa napuštanjem mesta prebivališta ili boravišta.

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Bolovanje ne znači da zaposleni mora sve vreme da bude u svom domu, ali postoje pravila koja ograničavaju putovanja tokom privremene sprečenosti za rad. Posebno je važno da li osoba napušta mesto prebivališta ili boravišta i da li za to ima odgovarajuću dozvolu.

Da li je putovanje tokom bolovanja dozvoljeno?

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, osiguraniku ne pripada naknada zarade ako tokom privremene sprečenosti za rad, bez dozvole stručno-medicinskog organa, otputuje iz mesta prebivališta odnosno boravišta.

Zato odlazak na put tokom bolovanja ne bi trebalo organizovati samoinicijativno. Ako postoji opravdan razlog za napuštanje mesta boravka, potrebno je prethodno proveriti sa lekarom i nadležnim zdravstvenim organom da li je putovanje dozvoljeno.

Važno je napraviti razliku između putovanja i svakodnevnog izlaska iz kuće. Odlazak kod lekara, na pregled ili terapiju nije isto što i odlazak na odmor ili putovanje u drugi grad.

Šta ako zaposleni ode na put bez dozvole?

Jedna od mogućih posledica odnosi se na naknadu zarade tokom bolovanja. Zakon predviđa da osiguraniku u takvoj situaciji ne pripada naknada zarade za period u kojem postoji razlog zbog kojeg se pravo gubi.

Pored toga, poslodavac može proveravati da li postoji zloupotreba bolovanja ako ima osnovanu sumnju da zaposleni ne poštuje pravila.

Ipak, sama činjenica da je zaposleni napustio mesto prebivališta ne znači automatski da je u svakom slučaju dokazana zloupotreba bolovanja. U konkretnom slučaju mogu biti važne okolnosti putovanja, razlog zbog kojeg je bolovanje otvoreno i ponašanje zaposlenog tokom bolovanja.

Da li sme da se putuje u inostranstvo?

Kod odlaska u inostranstvo potreban je dodatni oprez. To što na granici ne postoji automatska provera da li je osoba na bolovanju ne znači da je putovanje dozvoljeno.

Drugim rečima, pitanje granične kontrole i pitanje poštovanja pravila bolovanja nisu ista stvar.

Ako neko planira odlazak na more, putovanje u drugi grad ili odlazak u inostranstvo dok je na bolovanju, najbezbednije je da pre puta proveri da li ima potrebnu dozvolu.

Šta je sa trudničkim bolovanjem?

Ni trudničko bolovanje samo po sebi ne znači da je svako kretanje zabranjeno. Međutim, putovanje mora biti usklađeno sa zdravstvenim stanjem i preporukama lekara, a za napuštanje mesta prebivališta odnosno boravišta mogu važiti ista pravila.

Zato je pre puta važno dobiti jasnu informaciju od lekara i, kada je potrebno, odgovarajuće odobrenje.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ako ste na bolovanju, nemojte pretpostaviti da smete da otputujete samo zato što se osećate dovoljno dobro za put. Pre odlaska proverite da li je putovanje dozvoljeno, jer posledice mogu uključivati gubitak naknade zarade i probleme zbog sumnje na zloupotrebu bolovanja.

(BizPortal)