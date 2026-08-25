Politika

VUČIĆ U POSETI PLOČNIKU: Uskoro izgradnja lokalnih puteva i vodovoda Pločnik–Pojate vrednog 750.000 evra

D.D.

25. 08. 2026. u 15:53

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Pločniku, gde je najavljen nastavak ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

ВУЧИЋ У ПОСЕТИ ПЛОЧНИКУ: Ускоро изградња локалних путева и водовода Плочник–Појате вредног 750.000 евра

Foto: Printskrin/Tanjug

- Krenuli smo da ispunjavamo lokalni put od 2,8 kilometara u Lučini i vezu sa Ćićevcem. Sada krećemo da radimo i lokalni put Stalać, dužine 3,77 kilometara, a uskoro, pre kraja godine, krenućemo i u izgradnju objekta mesne zajednice, kako bi meštani imali mesto za okupljanje- rekao je predsednik.

 - Potom slede lokalni put Pojate, dužine 2.100 metara, i lokalni put Pločnik, dužine 2,8 kilometara.Posebno je značajno rešavanje pitanja vodosnabdevanja. Za izgradnju vodovoda Pločnik–Pojate biće izdvojeno 750.000 evra - naveo je Vučić.

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