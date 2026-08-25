OLAKŠICA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Ukida se obaveza pravdanja računa za navedeni iznos

ODBOR za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine usvojio je na sednici održanoj 24. avgusta 2026. godine niz zaključaka, od kojih je najznačajnija preporuka da se poljoprivrednici oslobode obaveze pravdanja računa za osnovne podsticaje.

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Usled teških posledica suše koja je ove godine pogodila Republiku Srbiju, Odbor je predložio ukidanje procedure pravdanja troškova za subvencije u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ova mera bi trebalo da značajno olakša poljoprivrednicima pristup sredstvima i smanji administrativna opterećenja u periodu kada se suočavaju sa velikim gubicima i otežanim uslovima rada usled vremenskih neprilika.

Pored ove ključne olakšice, dokument koji je potpisao predsednik Odbora Marijan Rističević, donosi još tri važne preporuke:

Ruralna infrastruktura: Predlaže se hitno raspisivanje Javnog konkursa za ruralnu infrastrukturu, uz napomenu da bi rok za prikupljanje neophodne dokumentacije trebalo da traje 15 dana.

Suzbijanje zaraznih bolesti: Apeluje se na Operativni štab za suzbijanje zaraznih bolesti da svoje funkcije i zadatke vrši strogo u skladu sa aktuelnim Zaključkom Vlade, preneo je Kurir.

Uređenje vodotokova i navodnjavanje: Odbor je pružio punu podršku suverenom pravu Srbije u uređenju domaćih vodotokova. Glavni cilj ove inicijative je unapređenje i širenje sistema za navodnjavanje, stabilnije snabdevanje pijaćom i tehničkom vodom, kao i dugoročno umanjenje štete koje izazivaju suše i poplave.

(BizPortal)