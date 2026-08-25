OLAKŠICA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Ukida se obaveza pravdanja računa za navedeni iznos
ODBOR za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine usvojio je na sednici održanoj 24. avgusta 2026. godine niz zaključaka, od kojih je najznačajnija preporuka da se poljoprivrednici oslobode obaveze pravdanja računa za osnovne podsticaje.
Usled teških posledica suše koja je ove godine pogodila Republiku Srbiju, Odbor je predložio ukidanje procedure pravdanja troškova za subvencije u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ova mera bi trebalo da značajno olakša poljoprivrednicima pristup sredstvima i smanji administrativna opterećenja u periodu kada se suočavaju sa velikim gubicima i otežanim uslovima rada usled vremenskih neprilika.
Pored ove ključne olakšice, dokument koji je potpisao predsednik Odbora Marijan Rističević, donosi još tri važne preporuke:
Ruralna infrastruktura: Predlaže se hitno raspisivanje Javnog konkursa za ruralnu infrastrukturu, uz napomenu da bi rok za prikupljanje neophodne dokumentacije trebalo da traje 15 dana.
Suzbijanje zaraznih bolesti: Apeluje se na Operativni štab za suzbijanje zaraznih bolesti da svoje funkcije i zadatke vrši strogo u skladu sa aktuelnim Zaključkom Vlade, preneo je Kurir.
Uređenje vodotokova i navodnjavanje: Odbor je pružio punu podršku suverenom pravu Srbije u uređenju domaćih vodotokova. Glavni cilj ove inicijative je unapređenje i širenje sistema za navodnjavanje, stabilnije snabdevanje pijaćom i tehničkom vodom, kao i dugoročno umanjenje štete koje izazivaju suše i poplave.
(BizPortal)
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