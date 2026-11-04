ODLIKOVANJA PORODICAMA STRADALIH DOBROVOLJACA: Republika Srpska nije zaboravila one koji su se za nju žrtvovali

PORODICAMA poginulih dobrovoljaca koji su učestvovali u odbrani Republike Srpske, kao i zaslužnim pojedincima danas su Beogradu uručena priznanja koja im je povodom Vidovdana dodelio predsednik RS Siniša Karan.

RTRS

Priznanja im je uručio šef Predstavništva RS U Beogradu Mlađen Cicović, a iz ove organizacije poručuju da su ona znak zahvalnosti za doprinos stvaranju i odbrani RS, kao i za žrtvu koju su podnele porodice poginulih.

Tako su medalje zasluga za narod uručene članovima porodica i saborcima 11 poginulih dobrovoljaca i boraca iz Srbije, koji su učestvovali u stvaranju i odbrani Republike Srpske, a koje je povodom Vidovdana posthumno odlikovao predsednik Srpske.

Reč je o Radovanu Glaviniću, Mirčetu Milanovu, Željku Simiću, Milisavu Baboviću, Ranku Vučkovcu, Filipu Filipoviću, Milutinu Đorđeviću, Rašku Krupežu, Antalu Šipošu, Slaviši Tipšinu i Jovici Bradiću.

Takođe, Orden Karađorđeve zvezde Republike Srpske drugog reda uručen general-potpukovniku Vojske Srbije u penziji Jovanu Milanoviću, a Medalja zasluga za narod dobrovoljcu Čedi Papiću.

Žrtve nisu zaboravljene Šef predstavništva RS u Srbiji Mlađen Cicović rekao je da su ova odliklovanja potvrda da Republika Srpska pamti i da se sa dubokim poštovanjem odnosi prema svima koji su učestvovali u njenom stvaranju i odbrani. - Kada je reč o porodicama poginulih dobrovoljaca, znamo da nijedno odlikovanje i nijedna reč ne mogu nadoknaditi gubitak najmilijih - rekao je on. - Ali, njihova žrtva nije zaboravljena, njihova imena i dela pripadaju trajnom pamćenju Republike Srpske.

U ime odlikovanih zahvalio se general Milanović, koji je rekao da je ovo velika koja je ukazana preživelim i poginulim dobrovoljcima, njihovim porodicama i njemu lično.

Republici Srpskoj i predsedniku Karanu zahvalna je i Jelena Dimitrijević, koja je preuzela Medalju zasluga za narod za svog brata Jovicu Bradića, koji je poginuo dok se borio za Republiku Srpsku.

- Primila sam odlikovanje za mog brata koji je bio heroj - navela je ona. - Teško mi je, jer je ovo potresno za mene. Nemam reči da ovo opišem, a ni da zahvalim svima koji su ovo pokrenuli.

RTRS Mlađen Cicović dodelio odlikovanja

Čedo Papić, kojem je uručena Medalja zasluga za narod, rekao je da svako odlikovanje predstavlja veliku čast i zadovoljstvo.

- Braniti svoj narod je najveća čast i ponos, a pogotovo ako to radite časno i pošteno bez ikakvih drugih pobuda - istakao je Papić. - Zato čak i svaka reč zahvalnosti znači mnogo, a kada dobijete odlikovanje, onda je to ogromna čast - istakao je Papić, koji je tokom rata teško ranjen u Skelanima, nakon čega je ostao invalid.

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