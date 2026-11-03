JAKOVU SE GUBI TRAG NA 2.130 METARA: Čačanin (19) nestao na Triglavu

GORSKA služba spasavanja i slovenačka policija već danima vode opsežnu potragu za Jakovom Vučetićem (19) iz čačanskog naselja Preljina, koji je u subotu, 31. oktobra, nestao tokom planinarenja na Julijskim Alpima.

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U izuzetno teškim vremenskim uslovima i na izrazito nepristupačnom terenu oko Triglava, spasioci ulažu nadljudske napore da lociraju nestalog mladića, koji je ka vrhu krenuo sam, a ne u grupi sa ostalim planinarima.

Alarm je podignut kada je Regionalni centar za obaveštavanje Nova Gorica obavestio policiju da je mlađi strani planinar, koji studira u Ljubljani, ostao zaglavljen na izuzetno zahtevnoj ruti ka Triglavu, preko prevoja Plemenice. Od tog momenta pokrenuta je opsežna akcija potrage i spasavanja.

Snalažljiv JAKOV je mlad, snažan i fizički izuzetno spreman momak. Svi se nadamo samo da će se ova agonija što pre završiti, da će ga naći živog i zdravog, zbog čega i verujemo u najbolji mogući ishod - kažu meštani Preljine. - Reč je o veoma snalažljivom i hrabrom momku, svi ga ovde znaju po tome što je golim rukama hvatao zmije.

Tokom pretrage terena, spasioci su na nadmorskoj visini od 2.130 metara uspeli da nađu lične predmete koji pripadaju nestalom Čačaninu, među kojima su bivak-vreća, zaštitna folija, podloga za spavanje poznata kao armafleks i mobilni telefon. Nešto niže, na oko 1.900 metara nadmorske visine, spasioci su uočili tragove stopala u snegu, koji su se spuštali niz padinu, ali je dalji trag izbrisao jak vetar, dok su na istoj lokaciji nađeni još neki predmeti nestalog mladića.

U rodnoj Preljini, komšije i poznanici sa strepnjom iščekuju bilo kakve vesti iz Slovenije, ističući da je reč o izuzetno fizički spremnom i iskusnom mladiću, strastvenom ljubitelju prirode i planinarenja. Svi se nadaju da će njegova fizička snaga i izdržljivost presuditi u ovoj borbi sa surovim alpskim uslovima.

- Jakov je jedan divan mladić, koji obožava prirodu i svaki slobodan trenutak provodi na svežem vazduhu. Mnoge planine je već obišao, ima veliko iskustva na terenu, a na brojne relacije išao je i biciklom, čime je dokazao svoju izdržljivost - navode meštani Preljine, koji dobro poznaju nestalog mladića. - Njegov otac, lokalni sveštenik, koji ima još dvoje dece, već je otišao u Sloveniju, da bude bliže spasiocima.

Dok snežna vejavica i jak vetar otežavaju rad spasilačkim ekipama na Julijskim Alpima, čačanska javnost i porodica ostaju u stalnom kontaktu sa slovenačkim organima, nadajući se dobrom glasu sa planinskog prevoja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.