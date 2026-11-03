ŠTA NAM SUTRA DONOSI VREMENSKA PROGNOZA? Evo gde će vam trebati kišobrani, a gde će čizme biti neophodne
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak.
Najniža temperatura od pet do devet, a najviša dnevna od osam do 11 stepeni.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni.
Najniža temperatura oko osam, a najviša dnevna do 10 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
I u sredu će biti oblačno i hladno, u centralnim i južnim oblastima povremeno sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni.
U četvrtak se očekuje prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim mrazem, ali i manji porast dnevne temperature.
Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se početkom naredne sedmice.
(sputnikportal.rs)
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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