Društvo

SNAŽAN CIKLON STIŽE U SRBIJU: Ove predele zahvatiće obilne padavine - vejaće i sneg

В. Н.

02. 11. 2026. u 15:20

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PREKO južnih delova Italije premeštaće se snažan ciklon dalje prema Grčkoj, a našoj zemlji doneće snažan oblačni sistem koji će u utorak svim predelima donositi kišu, a planinskim predelima sneg.

СНАЖАН ЦИКЛОН СТИЖЕ У СРБИЈУ: Ове пределе захватиће обилне падавине - вејаће и снег

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuju se obilne padavine, lokalno i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Sneg će padati iznad 800 metara, a na višim visinama očekuje se oko 10 do 20 centimetara snega, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Temperatura bez većeg kolebanja, i kretaće se od 6 do 10 stepeni.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kišovito i pravo jesenje vreme očekuje se i u Beogradu.

U sredu postepeno slabljenje padavina, a od četvrtka i stabilizacija vremena. Jutra će biti hladna uz slab mraz, a tokom dana postepeno toplije.

Oko 10. novembra očekuje se prolazna kiša.

(Telegraf)

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