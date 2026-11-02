SNAŽAN CIKLON STIŽE U SRBIJU: Ove predele zahvatiće obilne padavine - vejaće i sneg

PREKO južnih delova Italije premeštaće se snažan ciklon dalje prema Grčkoj, a našoj zemlji doneće snažan oblačni sistem koji će u utorak svim predelima donositi kišu, a planinskim predelima sneg.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuju se obilne padavine, lokalno i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Sneg će padati iznad 800 metara, a na višim visinama očekuje se oko 10 do 20 centimetara snega, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Temperatura bez većeg kolebanja, i kretaće se od 6 do 10 stepeni.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kišovito i pravo jesenje vreme očekuje se i u Beogradu.

U sredu postepeno slabljenje padavina, a od četvrtka i stabilizacija vremena. Jutra će biti hladna uz slab mraz, a tokom dana postepeno toplije.

Oko 10. novembra očekuje se prolazna kiša.

(Telegraf)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.