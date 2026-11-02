Društvo

PREMINULO NOVOROĐENČE U NOVOM PAZARU: Oglasili se iz Opšte bolnice

Ivana Manić

02. 11. 2026. u 13:20

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NA Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Novi Pazar 30. oktobra nastupila je smrt novorođenčeta u 40. nedelji gestacije, a bolnica je saopštila da je obavljena obdukcija i da je formirana komisija za vanredni unutrašnji stručni nadzor koja već radi na ovom slučaju.

ПРЕМИНУЛО НОВОРОЂЕНЧЕ У НОВОМ ПАЗАРУ: Огласили се из Опште болнице

Foto: N. Živanović

U saopštenju Opšte bolnice Novi Pazar navedeno je da je obaveštena Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, čiji se dolazak i spoljni stručni nadzor očekuju u najkraćem roku.

- Komisija će detaljno pregledati kompletnu medicinsku dokumentaciju i sačiniti zvaničan izveštaj već tokom sutrašnjeg dana - ističe se u saopštenju.

Dodaje se da su uzete pisane izjave svih postupajućih lekara ginekologa, kao i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu porodilje i procesu porođaja.

- O događaju je zvanično obaveštena Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, čiji se dolazak i spoljni stručni nadzor očekuju u najkraćem roku. Paralelno, već je ranije saopšteno da je urađena obdukcija, a konačni obdukcioni nalaz biće kompletiran nakon završetka patohistološke analize uzetih uzoraka tkiva u narednih par nedelja - dodaje se u saopštenju. 

Rukovodstvo Opšte bolnice Novi Pazar još jednom je izrazilo najdublje žaljenje i saosećanje sa porodicom preminule bebe.     

- Nakon završetka svih navedenih postupaka - izveštaja unutrašnjeg stručnog nadzora, nalaza zdravstvene inspekcije i konačnih patohistoloških rezultata obdukcije - javnost će biti blagovremeno i u celosti obaveštena o svim utvrđenim činjenicama i konačnim rezultatima - navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

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