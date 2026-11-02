PREMINULO NOVOROĐENČE U NOVOM PAZARU: Oglasili se iz Opšte bolnice
NA Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Novi Pazar 30. oktobra nastupila je smrt novorođenčeta u 40. nedelji gestacije, a bolnica je saopštila da je obavljena obdukcija i da je formirana komisija za vanredni unutrašnji stručni nadzor koja već radi na ovom slučaju.
U saopštenju Opšte bolnice Novi Pazar navedeno je da je obaveštena Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, čiji se dolazak i spoljni stručni nadzor očekuju u najkraćem roku.
- Komisija će detaljno pregledati kompletnu medicinsku dokumentaciju i sačiniti zvaničan izveštaj već tokom sutrašnjeg dana - ističe se u saopštenju.
Dodaje se da su uzete pisane izjave svih postupajućih lekara ginekologa, kao i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu porodilje i procesu porođaja.
- O događaju je zvanično obaveštena Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, čiji se dolazak i spoljni stručni nadzor očekuju u najkraćem roku. Paralelno, već je ranije saopšteno da je urađena obdukcija, a konačni obdukcioni nalaz biće kompletiran nakon završetka patohistološke analize uzetih uzoraka tkiva u narednih par nedelja - dodaje se u saopštenju.
Rukovodstvo Opšte bolnice Novi Pazar još jednom je izrazilo najdublje žaljenje i saosećanje sa porodicom preminule bebe.
- Nakon završetka svih navedenih postupaka - izveštaja unutrašnjeg stručnog nadzora, nalaza zdravstvene inspekcije i konačnih patohistoloških rezultata obdukcije - javnost će biti blagovremeno i u celosti obaveštena o svim utvrđenim činjenicama i konačnim rezultatima - navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Snimak stana jednog ekstremiste u Novom Pazaru
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