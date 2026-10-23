Društvo

HIT IZDANJA “NOVOSTI” NA SAJMU KNJIGA

Новости

23. 10. 2026. u 18:06

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NA ŠTANDU Kompanije “Novosti” posetioci 69. Međunarodnog sajma knjiga u Hali 1 Beogradskog sajma imaće priliku da, do 31. oktobra, po akcijskim cenama obogate svoju biblioteku nekim od atraktivnih naslova u izdanju naše kuće.

ХИТ ИЗДАЊА “НОВОСТИ” НА САЈМУ КЊИГА

Novosti

Očekuju ih najatraktivniji naslovi koji su prethodnih godina izazivali veliku pažnju čitalačke publike: “A vi tako volite Dostojevskog” koju je priredio Želidrag Nikčević, “Dosije Ukrajina, politički nekorektno” Milanka Šeklera, “Pupin, lovac na zvezde”, autora Radoslava Pavlovića; tri knjige poezije Matije Bećkovića “Onamo namo”, “Mojih 80” I “100 mojih portreta”; “NOVAK - Pariske priče” Gorana Čvorovića, “NLO and Balkanom” Dragana Vujičića.

Oni koji nisu do sada kupili neko od hit izdanja „Novosti“ iz prethodnih godina imaće priliku da ih kupe po izuzetno pristupačnim, sajamskim cenama: „Pravda za Srbiju“ Petera Handkea, „Litije – NE DAMO SVETINjE“, „O Srbiji i Srbima“ Aleksandra Čepurina, „Izvesna predstava o pravdi“ Dika Martija…

Velikom sajamskom akcijom obuhvaćena su i džepna izdanja rečnika, a posebna atrakcija za najmlađe su edukativne slikovnice po ceni od samo 50 dinara.

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