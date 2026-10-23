Društvo

NAJBOLJU NOVU SRPSKU REČ SMISLIO - OSNOVAC: Završeno takmičenje, evo ko su pobednici

Ljiljana Begenišić

23. 10. 2026. u 17:27

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Na takmičenju za najbolju novu srpsku reč, koje već četvrtu godinu zaredom organizuje sajt "Mala bibiloteka" iz Londona,stručni žiri je prvu nagradu dodelio reči "zastarelica", domaćoj zameni za reč arhaizam.

НАЈБОЉУ НОВУ СРПСКУ РЕЧ СМИСЛИО - ОСНОВАЦ: Завршено такмичење, ево ко су победници

privatna arhiva

Reč je još u maju predložio Janko Vučinić, koji je tada bio učenik osmog razreda osnovne škole iz Beograda, a smislio ju je tokom opštinskog takmičenja iz srpskog jezika. Drugu nagradu žiri je dodelio za reč "razdanica", koja označava momenat kada nam se svima u glavi razdani i stvari vidimo jasnije, lepše, čistije. Treća nagrada pripala je reči "razgrabica", koja označava potražnju za nečim toliko veliku da se to pokupuje u rekordnom roku.

Osim žirija, za najbolju novu srpsku reč, glasala je i javnost koja se opredelila za reč "studentoslovlje", a predlagač je naveo da ona označava dugotrajan čas o zajedništvu, demokratiji, istrajnosti i spremnosti na velika odricanja zarad viših ciljeva. U javnom glasanju na drugom mestu je, takođe, reč "razdanica", a "zastarelica" je na trećem mestu.

Predlagači reči za koje se opredelio žiri dobiće novčane nagrade, i to prva nagrada iznosi 600 evra, druga 400 i treća 200 evra.

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