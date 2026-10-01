BEZ PROMENE VREMENA DO OVOG DATUMA: Evo šta nas u Srbiji očekuje nakon toga

SRBIJA i region nalaze se pod uticajem snažnog anticiklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, što nam donosi stabilno, suvo i vedro vreme bez oblaka.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Temperature ovih dana dostižu prave letnje vrednosti — od 26 do 27 stepeni, dok je u Somboru živa u termično išla i do 28. podeoka.

Ledena jutra i košava

Ipak, kontrast između dana i noći je izuzetno izražen. Jutra su vrlo hladna sa temperaturama ispod pet stepeni, a u Sjenici je zabeležen i mraz sa -2°C.

U košavskom području duva pojačan jugoistočni vetar sa fenskim efektom, pa su Beograd sa 12 i Vršac sa čak 17 stepeni imali znatno toplije jutro u odnosu na ostatak zemlje.

Prognoza do 8. oktobra

Veoma slično vreme zadržaće se i narednih dana. Očekuje se pretežno sunčano vreme uz visok vazdušni pritisak. Samo će na jugu i istoku Srbije povremeno biti nešto više oblaka usled uticaja visinskog ciklona iznad jugoistoka Balkana, koji donosi kišu i zahlađenje Grčkoj i regionu Egejskog i Crnog mora.

Maksimalne dnevne temperature u Srbiji kretaće se od 22 do 27 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine (koji inače iznosi od 19 do 23°C). Jutra ostaju sveža, na Pešteru i u pojedinim nižim predelima sa slabim mrazom.

Kada stiže promena?

Prema trenutnim procenama, ovakvo vreme stabilno je bar do 8. oktobra. Tada se sa zapada očekuje umereno povećanje oblačnosti uz mogućnost kiše u regionu.

Za sada je rano reći da li će se ovaj padavinski talas proširiti i na Srbiju. Svakako se ne očekuju ni obilnije padavine niti pravo jesenje zahlađenje. Prema dugoročnijim prognozama, sve do sredine oktobra nastavlja se razdoblje stabilnog, suvog i natprosečno toplog vremena.

(Telegraf)