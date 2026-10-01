NOVI DIZAJN OMILJENE ITALIJANSKE KAFE U NAJVEĆEM COFFEE SHOP-u U SRBIJI

KOMPANIJA NIS predstavila je novi dizajn Drive Cafe kafe u okviru posebnog događaja u Palati umetnosti "Madlena", uz bogat program posvećen ljubiteljima italijanskog espresa, a ova kafa je tokom prošle godine na NIS benzinskim stanicama popijena više od 7,5 miliona puta!

Foto: Ivan Ristović

Drive Cafe u novom ruhu

Ispijanje Drive Cafe kafe omiljeni je ritual velikog broja vozača širom Srbije, a upravo u čast ovom omiljenom napitku kompanija NIS održala je poseban događaj u Palati umetnosti "Madlena", koji je gostima pružio priliku da uživaju u ukusu vrhunskog italijanskog espresa.

Tom prilikom predstavljen je i novi dizajn Drive Cafe ambalaže u četiri veličine, dok su posetioci imali priliku da kroz različite ukuse i načine pripreme upoznaju bogatstvo ove vrhunske italijanske kafe koja je samo tokom prošle godine popijena više od 7,5 miliona puta na benzinskim stanicama kompanije NIS.

Doživljaj dobre kafe počinje i pre prvog gutljaja

Uz karakterističan ukus Drive Cafe kafe i tradiciju koja stoji iza svakog gutljaja, novi vizuelni identitet koji odlikuju savremene boje i taktilni elementi, upotpunjuje uživanje u kafi. Na taj način Drive Cafe kafa donosi vrhunski doživljaj koji počinje prvim pogledom na zavodljivu novu ambalažu, nastavlja se kroz dodir i miris, a završava onim najvažnijim - ukusom koji ostaje u trajnom sećanju.

Foto: Ivan Ristović

Od espreso klasika do coffee cocktail kulture

Poseban deo druženja bio je namenjen interaktivnim aktivacijama. Gosti su, uz podršku profesionalnih koktel majstora, imali priliku da kreiraju sopstveni koktel na bazi Drive Cafe espreso kafe, birajući između unapred pripremljenih sastojaka, aroma i dodataka, kombinujući ukuse prema sopstvenim željama.

Ljubitelji kafe mogli su da se oprobaju i u Latte art-u, odnosno crtanju po peni kafe, uz podršku bariste, i na taj način dožive jedinstveno Drive Cafe iskustvo.

Foto: Branislav Ostojić, rukovodilac službe za upravljanje restoranima i kafeima NIS-a

Branislav Ostojić, rukovodilac Službe za upravljanje kafeima i restoranima kompanije NIS, istakao je da je Drive Cafe, sa više od 300 lokacija širom zemlje, najveći coffee shop u Srbiji.

- Većina kafa se popije kod kuće ili u kafiću ili restoranu, ali te kafe pijemo i na drugim mestima. Na putu, na putu od kuće do posla, na pauzama i posle sastanaka, i to je naših pet minuta za uživanje u toj kafi. I tu smo mi - najveći coffee shop u Srbiji, nemamo jednu adresu, već 330 adresa po celoj Srbiji. Na 330 benzinskih pumpi NIS Petrol i Gazproma možete kupiti vašu omiljenu kafu. Nakon svih popijenih kafa u jednoj godini dolazimo do impozantnog podatka - prošle godine smo prodali 7,5 miliona kafa. Za to nam je bilo potrebno 7,5 miliona čaša. Ukoliko poređamo te čaše jedne na drugu dobijemo put od preko hiljadu kilometara. To je udaljenost između Beograda i Torina gde je 1884. godine patentiran prvi espreso aparat - rekao je Ostojić.

Affogato - savršen par espresa

Ljubitelji italijanskih klasika mogli su da uživaju i u Affogatu - spoju espresa i sladoleda, u kojem se bogat ukus Drive Cafe espresa susreće sa kremastom teksturom sladoleda. Ovaj jednostavan, a prepoznatljiv italijanski klasik, istakao je na poseban način i aromatičnost espresa i univerzalni karakter Drive Cafe kafe.

Foto: Ivan Ristović

Sa više od 300 lokacija širom Srbije, Drive Cafe je najveći domaći coffee shop lanac i omiljeno mesto za kvalitetan predah vozača širom Srbije. Savršen ukus Drive Cafe kafe odabrali su sami potrošači kroz „blind“ testiranja, izdvojivši između 56 mešavina vrhunski blend iz jedne od najstarijih italijanskih pržionica Casa del Caffè Vergnano koja postoji još od 1882. godine.

Prepoznatljiv karakter i bogata aroma kriju se u proverenom poreklu zrna i tradicionalnoj recepturi - od balansiranog osnovnog blenda (80 odsto arabika i 20 odsto robusta) do stopostotne arabike.

Danas Drive Cafe restorani u okviru NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica nude širok izbor vrsta Drive Cafe kafe, kao i njenu „hladnu“ varijantu, ali i opciju sa biljnim mlekom, dok ljubitelji kafe mogu uživati i kod kuće, uz Drive Cafe kafu u kapsulama, zrnu ili opciji mlevene kafe u limenkama.

Kako bi svaka pauza na putu bila potpuna, savršeni Drive Cafe doživljaj upotpunjen je i uvek svežim, hrskavim pecivima, desertima i autentičnim francuskim kroasanima koji se mogu pronaći u okviru najveće maloprodajne mreže benzinskih stanica na domaćem tržištu, na NIS Petrol i Gazprom objektima širom Srbije.