NOVA USLUGA NA PORTALU EUPRAVA: Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja od sada i onlajn

U CILjU daljeg unapređenja dostupnosti elektronskih usluga građanima, na Portalu eUprava je od danas dostupna nova elektronska usluga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Foto: Sajt eUprave

U pitanju je usluga "Zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja", koja omogućava građanima da zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i prava koja proističu iz tog statusa, podnesu elektronskim putem, bez odlaska u nadležni centar za socijalni rad.

Usluga je namenjena roditeljima, starateljima i negovateljima koji neposredno pružaju neophodnu pomoć i negu detetu ili osobi kojoj je ona potrebna, u skladu sa Zakonom o roditeljima negovateljima i negovateljima.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu, Milica Đurđević Stamenkovski, izjavila je danas da će primena Zakona roditelj-negovatelj olakšati svakodnevicu porodica i roditeljima pružiti osećaj sigurnosti da nisu sami, i istakla da je prvi zahtev za ostvarivanje prava roditelj-negovatelj stigao svega dvadeset minuta posle ponoći.

- Dvadeset minuta posle ponoći pristigao je prvi zahtev mame sa Novog Beograda. Nakon toga nizali su se zahtevi elektronskim putem, a čim su otvoreni centri za socijalni rad, od jutros građani su mogli i neposredno da se prijave - navela je ona i dodala da se prijava za ostvarivanje ovog prava može uraditi elektronski ili u centrima za socijalni rad.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dr Mihailo Jovanović, istakao je da se razvoj eUprave ne ogleda samo u broju dostupnih usluga, već pre svega u tome da one odgovore na konkretne potrebe građana.

- Za korišćenje ove usluge neophodno je da korisnik ima registrovan nalog na Portalu eUprava i da bude prijavljen putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Nakon prijave, korisnik popunjava elektronski obrazac, dostavlja potrebnu dokumentaciju i podnosi zahtev koji se automatski prosleđuje centru za socijalni rad, nadležnom prema mestu prebivališta podnosioca, čime se ceo postupak podnošenja na ovaj način obavlja elektronskim putem - rekao je dr Jovanović.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Po podnošenju zahteva, korisnicima je omogućeno i praćenje statusa predmeta u sekciji "Moje aktivnosti" na Portalu eUprava, dok o pravu na status roditelja negovatelja i negovatelja odlučuje nadležni centar za socijalni rad.

Da bi podneo zahtev, podnosilac mora da bude državljanin Republike Srbije, punoletan i mlađi od 65 godina, da ima poslovnu sposobnost, prijavljeno prebivalište na istoj adresi i živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom ili osobom kojoj pruža pomoć i negu, kao i da nije zaposlen, radno angažovan po bilo kom osnovu niti korisnik penzije.

Za detaljnije informacije o načinu korišćenja usluge, dostupno je video-uputstvo.