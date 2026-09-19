STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Obavezno ponesite kišobrane (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Promenljivo oblačno i toplo, uz slab i umeren, severni i severoistočni vetar i najvišu temperaturu od 26 do 32 °S.
Sredinom dana i posle podne u zapadnoj, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji očekuju se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
U NEDELjU TOPLO, DO 32 °S
U nedelju pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od 10 do 17 °S, a najviša od 28 do 32 °S.
Tokom večeri i noći postepeno naoblačenje sa severa koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature.
SLEDEĆE SEDMICE POSTEPENI PAD I JUTARNjE I DNEVNE TEMPERATURE
Sledeće sedmice temperatura u postepenom padu:
* u ponedeljak od 23 na zapadu do 28 °S na istoku,
* od utorka jutra sveža, dnevna temperatura od 19 do 24 °S.
Tokom dana promenljivo oblačno, u ponedeljak i utorak uz umeren i jak severozapadni vetar, a padavine se očekuju ponegde u centralnim i južnim predelima Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.
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