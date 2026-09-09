Predstavljeni novi BMW X5 i BMW Serije 7: Delta Auto Grupa pokazala vrh BMW ponude

DELTA Auto Grupa predstavila je novi BMW X5 i BMW Serie 7, dva modela iz samog vrha BMW ponude, na posebno upriličenom događaju u Sava Centru u Beogradu. Kroz spoj vrhunskih vizuelnih efekata, svetla, zvuka, videa i multimedijalnih sadržaja, zvanice su imale priliku da upoznaju dve različite strane nove BMW ere: luksuz i tehnološku sofisticiranost Serije 7 i snagu, svestranost i karakter novog X5.

Foto: Marko Obradović

BMW X5 je jedan od najprepoznatljivijih modela brenda i za mnoge sinonim za veliki premijum SUV, dok BMW Serie 7 već gotovo pet decenija predstavlja tehnološki i luksuzni vrh BMW ponude.

Foto: Marko Obradović

Nakon novog BMW iX3, prvog serijskog modela nove generacije Neue Klasse, tehnologije nove BMW ere sada stižu i u X5 i Seriju 7. X5 dolazi kao potpuno nova, peta generacija, dok je Serie 7 značajno unapređena u okviru aktuelne, sedme generacije. Reč je o najobimnijem modelskom unapređenju koje je BMW Grupa do sada realizovala, sa obimom ulaganja uporedivim sa razvojem potpuno novog modela.

Foto: Marko Obradović

Oba automobila donose ključne Neue Klasse tehnologije, novi BMW Panoramic iDrive sa Operating System X, novu elektronsku arhitekturu, savremenije sisteme asistencije i unapređene pogonske sisteme.

BMW Serie 7: Najobimnije unapređenje u istoriji BMW Grupe

BMW Serie 7 gotovo pet decenija predstavlja ono najbolje što BMW u datom trenutku zna i ume. Novo izdanje to podiže na još viši nivo – reč je o najobimnijem unapređenju jednog modela u istoriji BMW Grupe, koje spaja vrhunsku izradu i luksuz sa tehnologijama Neue Klasse generacije.

Foto: Marko Obradović

Od potpuno novog digitalnog iskustva i Theatre Screen-a do novih mogućnosti individualizacije, gotovo svaki detalj pokazuje koliko daleko danas može da ide savremena luksuzna limuzina“, izjavio je kroz predstavljanje ovog modela Zoran Mihajlović, direktor brendova BMW i MINI u Delta Auto Grupi.

Monolitni izgled i novi dizajnerski jezik

Prednji deo nove Serije 7 dobio je monumentalniji i čistiji izgled, sa većom visinom i izraženijim vertikalnim linijama. Osvetljena BMW Iconic Glow maska dobija novu svetlosnu grafiku, dok BMW Individual kristalni farovi sa po 12 Swarovski kristala izgledaju poput nakita.

Foto: Marko Obradović

Glavna svetla smeštena su u gotovo nevidljivu donju zonu i ostaju diskretna sve dok se ne aktiviraju. Čistije površine branika, novi oblik haube i veći, matirani BMW znak dodatno naglašavaju skulpturalni karakter prednjeg dela.

Foto: Marko Obradović

Ista jasnoća preneta je i na zadnji deo, sa potpuno novim, izduženim svetlima i detaljima koji prate prepoznatljivi dizajnerski jezik Neue Klasse.

Individualizacija, novi točkovi i široka paleta pogona

Nova Serie 7 nudi izuzetno široke mogućnosti individualizacije – više od 500 boja i kombinacija eksterijera, uključujući dvobojne varijante.

Foto: Marko Obradović

Posebno mesto zauzima BMW Individual Dual-Finish, nova tehnika završne obrade u kojoj mat površina donje zone karoserije bez vidljivog prelaza prelazi u ručno nanesen metalik sloj u gornjem delu. Na jednom automobilu radi više od 20 posebno obučenih stručnjaka, a proces može trajati više od 75 sati.

Foto: Marko Obradović

Po prvi put su fabrički dostupni i točkovi prečnika 22 inča, dok M Sport i M Sport Pro paketi dodatno naglašavaju dinamičniji karakter modela. Adaptive Chassis Control Professional, Integral Active Steering i aktivna stabilizacija karoserije omogućavaju da automobil istovremeno zadrži visok nivo udobnosti i iznenađujuću okretnost za vozilo ovih dimenzija.

Foto: Marko Obradović

Pogonska paleta obuhvata benzinske, dizel, plug-in hibridne i potpuno električne verzije. Šestocilindrični benzinski i dizel agregati nude 400, odnosno 313 KS, dok plug-in hibridne verzije raspolažu sa 489 i 612 KS.

Foto: Marko Obradović

Potpuno električni BMW i7 dostupan je u više verzija, sa snagom do 680 KS i dometom do približno 730 kilometara. Šesta generacija BMW eDrive tehnologije donosi nove baterije, do 120 kilometara veći domet i punjenje snagom do 250 kW. Od 10 do 80 odsto kapaciteta baterije moguće je napuniti za približno 28 minuta, dok deset minuta punjenja može obezbediti do 235 kilometara dodatnog dometa.

Foto: Marko Obradović

Na tržištu Srbije trenutno je u prodaji benzinska verzija nove Serije 7, dok dizel verzija stiže u decembru.

Enterijer koji podjednako stavlja u fokus vozača i putnike

Promene su još izraženije u kabini. Novi BMW Panoramic Vision prikazuje informacije duž čitave donje zone vetrobranskog stakla, dok unapređeni 3D Head-Up Display vozaču prikazuje podatke relevantne u konkretnom trenutku.

Foto: Marko Obradović

Centralni ekran dijagonale 17,9 inča dobio je novu, slobodniju formu, a po prvi put u istoriji BMW-a, suvozaču je namenjen zaseban ekran dijagonale 14,6 inča. Kada nema putnika, ekran se vizuelno uklapa u ostatak enterijera.

Novi multifunkcionalni volan koristi BMW "shy-tech" princip – komande se osvetljavaju tek kada su potrebne, dok ostatak vremena ostaju diskretne.

Foto: Marko Obradović

Poseban fokus i dalje pripada zadnjem sedištu. Unapređeni BMW Theatre Screen dijagonale 31,3 inča i 8K rezolucije jedan je od najvećih ekrana osetljivih na dodir u automobilskoj industriji, a uz filmove i igre sada omogućava i video-pozive.

Foto: Marko Obradović

Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound sistem sa 36 zvučnika i snagom od gotovo 2 kW, uz Dolby Atmos tehnologiju, stvara trodimenzionalno zvučno iskustvo u kabini. Novi svetlosni potpis dobio je i Sky Lounge panoramski krov, dok unapređena automatska vrata omogućavaju otvaranje jednim dodirom.

Foto: Marko Obradović

Novi BMW X5: Peta generacija modela koji je promenio premijum SUV segment

Kada je prvi BMW X5 predstavljen 1999. godine, SUV vozila činila su tek mali deo evropskog tržišta. BMW je tada ovom tipu automobila pristupio na svoj način i uveo oznaku Sports Activity Vehicle – SAV, kombinujući prostor, praktičnost i snažno prisustvo sa dinamikom vožnje karakterističnom za brend.

- X5 je još 1999. godine pokazao da veliki SUV može da ponudi mnogo više od prostora i snažnog prisustva na putu – može da pruži i pravi BMW osećaj u vožnji. Peta generacija nastavlja upravo tu priču, ali sada uz potpuno novu tehnologiju, još više prostora i izuzetno širok izbor pogona. Benzin, dizel, plug-in hibrid, potpuno električni iX5 i kasnije vodonik čine ga jednim od najboljih primera BMW ‘Power of Choice’ filozofije - izjavio je Lazar Radanov Radičev, direktor za razvoj novih biznisa u Delta Auto Grupi.

Foto: Marko Obradović

Nove proporcije, double-X svetla i BMW Winglet

Sa približno pet metara dužine, novi X5 je za 7,2 centimetra duži od prethodnika, dok je međuosovinsko rastojanje povećano za šest centimetara. Dodatni prostor prvenstveno osećaju putnici na zadnjem sedištu.

Istovremeno je automobil nešto niži, dok je prednji deo viši i uspravniji nego ranije, čime X5 dobija još snažnije prisustvo na putu.

Foto: Marko Obradović

Čuvena BMW maska sada je vertikalno orijentisana u skladu sa Neue Klasse dizajnerskim jezikom i dostupna sa Iconic Glow osvetljenjem. Adaptivna LED svetla donose potpuno novi "double-X" svetlosni potpis, dok su prvi put dostupni i točkovi prečnika do 23 inča.

Foto: Vladimir Veličković

Jedan od najupečatljivijih detalja je BMW Winglet. Umesto klasičnih kvaka, aerodinamički elementi integrisani u B i C stubove preuzimaju njihovu funkciju i omogućavaju da bočne površine automobila ostanu gotovo potpuno neprekinute. Vrata se otvaraju blagim dodirom, dok je sistem konstruisan tako da u slučaju potrebe Winglet može da funkcioniše i kao mehanička kvaka.

Foto: Vladimir Veličković

Standardni panoramski krov sastoji se od dva velika staklena segmenta ukupne površine veće od dva kvadratna metra, pri čemu se prednji deo može otvoriti.

Prirodni kamen, Panoramic Vision i novi digitalni prostor

Kabina novog X5 potpuno je redizajnirana. Umesto klasične instrument table, BMW Panoramic Vision prikazuje ključne informacije duž donjeg dela vetrobranskog stakla, od jednog do drugog stuba. Iznad njega nalazi se 3D Head-Up Display namenjen vozaču.

Foto: Vladimir Veličković

Centralni ekran dijagonale 17,9 inča dopunjen je zasebnim ekranom za suvozača od 14,6 inča, namenjenim filmovima, strimingu, igrama i drugim digitalnim sadržajima. Kada suvozača nema, ekran prelazi u diskretniji dizajnerski režim.

Foto: Vladimir Veličković

Novi multifunkcionalni volan takođe koristi BMW "shy-tech" princip, pa određene komande postaju vidljive tek kada su potrebne. Glasovno upravljanje podržano je AI tehnologijom koja omogućava prirodniju komunikaciju sa automobilom.

Foto: Vladimir Veličković

Posebnu novinu predstavlja upotreba prirodnog škriljca. X5 je prvi BMW model koji koristi pravi kamen u enterijeru – u tankom sloju na centralnoj konzoli, gde nije samo dekorativni detalj već i funkcionalna površina osetljiva na dodir.

Foto: Vladimir Veličković

Uz Merino kožu, Alcantara obloge, staklene detalje i novo ambijentalno osvetljenje, enterijer dodatno približava X5 najvišem nivou BMW ponude.

Pet vrsta pogona u jednom modelu

Novi BMW X5 predstavlja BMW „Power of Choice“ strategiju u punom kapacitetu. Kupcima će biti dostupno čak pet različitih vrsta pogona: benzinski, dizel, plug-in hibridni, potpuno električni iX5 i, kasnije, verzija sa pogonom na vodonik.

Foto: Vladimir Veličković

Potpuno električni BMW iX5 donosi 800-voltnu arhitekturu i BMW eDrive tehnologiju šeste generacije. Ponuda će obuhvatiti tri verzije sa snagom od približno 450 do 670 KS i dometom od oko 700 do čak 845 kilometara, u zavisnosti od verzije.

Nova generacija baterija omogućava i najbrže punjenje do sada u jednom BMW modelu – za deset minuta moguće je dobiti do približno 350 kilometara dodatnog dometa. iX5 uvodi i dvosmerni protok energije, pa baterija vozila može da napaja spoljne uređaje, a uz odgovarajuću infrastrukturu i domaćinstvo.

Foto: Vladimir Veličković

Novi X5 zadržava i karakter po kome je ovaj model poznat. Raspodela mase između osovina je 50:50, adaptivno vešanje je standardno, dok su opciono dostupni adaptivno vazdušno vešanje i Integral Active Steering. Zadnji točkovi mogu da se zakrenu do 3,2 stepena, čime se krug okretanja smanjuje za približno 80 centimetara.

Foto: Vladimir Veličković

BMW Symbiotic Drive dodatno povezuje vozača i sisteme asistencije: kada vozač interveniše upravljačem, gasom ili kočnicom, sistem se ne isključuje, već prilagođava podršku i nastavlja da sarađuje sa vozačem.

Na tržištu Srbije trenutno su dostupne benzinska i dizel verzija novog BMW X5, dok plug-in hibridne i potpuno električne verzije slede u narednoj fazi.